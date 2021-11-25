AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD Başkanlığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınava katılan 468 adayın 274'ü 70 ve üzeri puan verilerek başarılı bulundu. 194 aday ise 70 ve altında puan aldığı için başarısız bulundu.

AFAD personelinin Şube Müdürlüğü özelinde hazırlamış olduğu ve bir örneğine aşağıda yer verilen tablodan da görüleceği üzere yazılı sınavda 60 ve 70 civarında puan alan çok sayıda adaya sözlü sınavda 90 ve üzeri puan verilerek kazanmaları sağlanmıştır. Yine aynı şekilde yazılı sınavda 90 ve üzeri puan alan adaylar ise sözlü sınavda 30 ve 40'lı puanlar verilerek elenmiştir.

Ne yazık ki sözlü sınavda verilen puanların adil olup olmadığını denetleyecek bir kamu personel denetim mekanizmamız bulunmamaktadır. Gerçekten de bazı adaylar sözlü sınavda çok başarılı olmuş bazı adaylar da başarısız olmuş olabilir ama bunun denetimi sağlanamadığı için ortaya çıkan sonuçtan kimse memnun olmamaktadır.

İşte AFAD personelini üzen o tablo