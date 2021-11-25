Döviz atağı kılıflı Kavala'yı kaçırma planı

Türkiye Gazetesinin haberine göre: Türkiye karşıtı odaklar yeni bir kaos planı hazırladı. Araştırmacı-Ekonomist Bartu Sorel, gazetemize yaptığı değerlendirmede Batılı ülkelerin Osman Kavala ısrarına dikkat çekti ve Kavala'nın bugüne Hendek, Kobani provokasyonu ve PYD'ye yaptığı para transferindeki rolünün yanı sıra, terör elebaşısı Öcalan'ın bizatihi kendisine teşekkür mesajı göndermesine dikkat çekti.

"HALKI SOKAĞA İNDİRECEK BİR KIVILCIM PEŞİNDELER"

Sorel, Avupa Konseyi'nin Kavala üzerinden yaptığı yaptırım tehdidinin önemli olduğunu kaydetti ve "Onu hem geçmiş kirli işlerinden hem de gelecekte kullanmayı düşündükleri projeler için istiyorlar" ifadesini kullandı. Kavala'nın ağını kullanmak isteyen odaklar bırakılması için de bu sebeple etkin çaba yürütüyor. Kavala'yı kurtarma stratejisi dahilinde yurt dışına çıkarılması ve Belçika, Almanya veya Fransa'da kurulacak yeni bir merkezde Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulundurma amacı bulunuyor.

Osman Kavala ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Cumhuriyet gazetesinde yazdığı yazılar ile dikkat çeken Bartu Sorel "2011 yılında Suriye'de olayların başlangıcına canlı şahitlik ettim. Şu an Türkiye'de de benzer zemin oluşturulmaya çalışılıyor. Yabancı istihbarat servisleri ve faaliyetlerine bu süreçte olağanüstü dikkat etmek zorundayız. Halkı sokağa indirecek bir kıvılcım peşindeler. Bu kapsamda PKK, DHKP-C, FETÖ, DEAŞ gibi illegal unsurlar etkin kılmaya ve şiddet ağı kurmaya çalışıyorlar" dedi.

Kavala, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklanmıştı.

GEZİ'NİN BAŞ AKTÖRLERİNDEN

Türkiye'de son 30 yıllık dönemde yaşanan tüm kitlesel provokasyonların merkezindeki isim olan Osman Kavala, Gezi olayları, 15 Temmuz kalkışması gibi terör olaylarının merkezinde yer alıyor. Halen cezaevinde olan Kavala, PKK bağlantılı partilerin aktivitelerinin merkezinde. Daha önce KCK, Halkların Demokratik Kongresi, Suriye'deki kantonlar ve PYD oluşum süreçlerinin de içerisinde etkin rol oynamıştı.

Yılmaz BİLGEN