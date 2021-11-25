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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu 6 Aralık'ta başlayacak

Genel Kurul'da, 2022 bütçesi üzerindeki görüşmelere, 6 Aralık Pazartesi günü başlanacak- Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler 8 turda, hafta sonu da dahil kesintisiz 12 günde tamamlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 11:15
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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu 6 Aralık'ta başlayacak

- Meclis'in, "bütçe maratonu" 6-17 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda sürecek.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 6 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. Bütçe takvimine göre, 2022 yılı bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün sürecek.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 6 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler 8 turda ele alınacak.

2022 bütçesinin Genel Kurul'daki görüşme takvimi şöyle:

7 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu.

8 Aralık Çarşamba: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Mesleki Yeterlilik Kurumu.

9 Aralık Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

10 Aralık Cuma: Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

11 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

12 Aralık Pazar: Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

13 Aralık Pazartesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

14 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı.

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Aynı gün 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 dört maddesi, 15 Aralık Çarşamba günü 9 maddesi, 16 Aralık Perşembe günü ise 3 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, 17 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.

Gruplar ve hükümetin turlardaki konuşma süreleri, günlerine göre 60, 65, 70 ve 80 dakika olarak belirlendi.

#bütçe görüşmeleri# 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi# bütçe maratonu
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