Bilim Kurulu Üyesi: Avrupa 3. doza geç başladı, vaka sıçraması oldu

'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Aşı yolu bahane dolu, 'unuttum' 'vaktim yok' 'grip oldum'
Aşı yolu bahane dolu, 'unuttum' 'vaktim yok' 'grip oldum'
'Delil vermeme' için para isteyen terörle mücadele polislerine hapis
'Delil vermeme' için para isteyen terörle mücadele polislerine hapis
Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Korsan yayınlar için TFF harekete geçti
Korsan yayınlar için TFF harekete geçti
Hükümet 'düşük faiz' politikasını kararlılıkla sürdürecek
Hükümet 'düşük faiz' politikasını kararlılıkla sürdürecek
CB Başdanışmanı: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
CB Başdanışmanı: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Bakan Gül: 1 Aralık'tan itibaren açık görüşler tekrar başlıyor
Bakan Gül: 1 Aralık'tan itibaren açık görüşler tekrar başlıyor
AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk var
AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk var
Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla bir araya gelecek
Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla bir araya gelecek
Salgın kontrolünde yeni tedaviler de devreye alınacak
Salgın kontrolünde yeni tedaviler de devreye alınacak
Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı
Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Trafik kazası geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Trafik kazası geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
'BAE, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolar fon ayırdı'
'BAE, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolar fon ayırdı'
Doktoru saçından çeken hemşireye 1 yıl 6 ay hapis talebi
Doktoru saçından çeken hemşireye 1 yıl 6 ay hapis talebi
MB ile BAE Merkez Bankası işbirliği anlaşması imzaladı
MB ile BAE Merkez Bankası işbirliği anlaşması imzaladı
HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi
HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi
Akaryakıta zam yürürlüğe girdi... Litre fiyatı 10 liraya dayandı
Akaryakıta zam yürürlüğe girdi... Litre fiyatı 10 liraya dayandı
Gram altın 100 lira birden düştü
Gram altın 100 lira birden düştü
Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabına işlem
Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabına işlem
Meteoroloji 'kar yağışı' için tarih verdi
Meteoroloji 'kar yağışı' için tarih verdi
BAE prensiyle görüşmede dolar dalgalandı
BAE prensiyle görüşmede dolar dalgalandı
Bakan Özer: 3600 ek gösterge öğretmen camiamıza hayırlı olsun
Bakan Özer: 3600 ek gösterge öğretmen camiamıza hayırlı olsun
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bilim Kurulu Üyesi: Avrupa 3. doza geç başladı, vaka sıçraması oldu

AVRUPA'daki aşılama oranları ile Türkiye'yi karşılaştıran Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'nin 3'üncü doz aşılamaya birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirtti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Kasım 2021 11:57
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AVRUPA'daki aşılama oranları ile Türkiye'yi karşılaştıran Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'nin 3'üncü doz aşılamaya birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirtti. Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde aşılama oranları Türkiye'ye göre yüksek olsa da vaka oranlarında ciddi sıçrama olduğunu söyleyen Şener, bunun temel nedeninin 3'üncü doz aşılamaya geç başlamaları olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19 salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Şener, Yüksek vaka sayılarıyla Avrupa'da aslında Almanya ve Avusturya çok dikkat çekiyor. Türkiye'de baktığımızda aslında 2 aydır vaka sayıları, yüksek stabil durumda. Bir sıçrama da yok, istenilen düzeye düşme de yok. Bir durumdan buna baktığımızda, 'kötünün iyisi' de diyebiliriz. Günlük vaka sayılarının düşmesini, sıfıra inmesini istiyoruz ancak günde 200 vatandaşımız ölüyor dedi.

Avrupa'yla Türkiye'yi de kıyaslan bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şener, Avrupa'yla kıyaslayacak olursak bizim toplam nüfusa göre aşılama oranımız yüzde 60'larda. Almanya ve Avusturya'da da bu oran daha yüksek olmasına rağmen onlardaki vaka sayılarında ciddi bir sıçrama var. Bunun temel nedeni 3'üncü doza geç başlamış olmaları diye konuştu.

Türkiye'nin 3'üncü doza birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirten Prof. Dr. Şener, Bir diğer taraftan da baktığımızda yüksek stabil seyreden vaka oranlarının aşağı düşmemesindeki sebep de aşılama oranlarını yukarı çıkaramamızdan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı ve bilim uzmanlarının çağrılarına rağmen 3'üncü doz istenilen seviyede değil. Bazı insanlarda '2'nci doz aşıyı oldum, 3'üncü dozu olmama gerek yok' gibi bir algı var. Bunun yanında 'Aşıya gerek yok' diyen bazı kişiler de var. Bu hastalığın ağır ve ölümcül seyredilmediğine yönelik fikirleri olanlar da var. Bu durumun sıkıntısını hep beraber çekiyoruz. Bu bize, günlük 20- 30 bin arası vaka ile günlük 200 vatandaşımızın ölümü şekilde yansıyor dedi.

#bilim kurulu üyesi# vaka sıçraması
Sağlık Bakanlığı korona aşısı alımı için 8,9 milyar lira kaynak ayırdı
Sağlık Bakanlığı korona aşısı alımı için 8,9 milyar lira kaynak ayırdı
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Altın düşüşünü bugün de sürdürdü
Altın düşüşünü bugün de sürdürdü
Turizm Bakanlığı 2021 turizm hedefini revize etti
Turizm Bakanlığı 2021 turizm hedefini revize etti
'2022 ilk çeyreğinde 4 sondaj gemisi aramaya dahil olacak'
'2022 ilk çeyreğinde 4 sondaj gemisi aramaya dahil olacak'

Bu Habere Tepkiniz

Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvuran adaylardan özel firmalardan sertifika alanlar 2007 yılına ait Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde elendi!
Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi alımlarında lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakülte mezunlarının atama işlemlerinde sakatlık yaşanmaması için yönetmeliği kanuna uygun hale getirmeli!
Süpermarket ürünlerinde 150 TL'ye 30 TL indirim

Süpermarket ürünlerinde 150 TL'ye 30 TL indirim

https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim?utm_source=display&utm_medium=memurlar&utm_campaign=web-manset-advertorial&utm_content=supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim&utm_term=6818-fmcg&wt_ds=memurlar.supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim.web-manset-advertorial.6818-fmcg&dclid=COyz_v7qsfQCFYDjuwgdStEFrg
Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personele verilecek nakdi ödülde usul ve esaslar belirlendi. Taşrada nakdi ödül tekliflerini Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü yapacak
Doğrusa Carrefoursa

Doğrusa Carrefoursa

https://www.carrefoursa.com/kirmizi-etler/c/1045?utm_source=memurlarnet&utm_medium=advertorial&utm_campaign=memurlarnet23kasimiletisimi
AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD Başkanlığı dün açıkladığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yararlanmakta olan lojmanı öncelikli alım hakkı kapsamında satın alan personelin sıra veya görev tahsisli lojmana başvuru yapabileceğini belirtti.
Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarının sıradan hale gelmeye başladığını ne kadar yazarsak yazalım YÖK'ün gerekli adımı atmadığı sürece mesafe alınması imkansızdır. Maalesef ya YÖK durumun farkında değil ya da böyle gelmiş böyle gider modunda.
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakan Gül '2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönündeki çalışmamızı da sürdüreceğiz' dedi.
Emniyet atama sisteminde değişikliğe gidecek

Emniyet atama sisteminde değişikliğe gidecek

Emniyet Genel Müdürlüğü atama yönetmeliğinde değişiklik yapmak için çalışma yapıyor
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

erli aşı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşıya ilişkin "On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz" dedi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
İşte en çok dolar alan ve bozduran şehirler

İşte en çok dolar alan ve bozduran şehirler

Döviz yatırımıyla ilgili çok çarpıcı bir liste ortaya çıktı. En çok dövizi hangi şehirlerde yaşayanlar aldı?.. En çok gram altın satışı yapılan iller hangileri?.. Dolarda son durum ne?.. İşte ayrıntılar...