Ünlü kayak merkezleri beyaza büründü

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla yağan kar sevindirdi.

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi ve yeterli seviye ulaşması durumunda Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin kayakseverlerin hizmetine açılacağını belirtti.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezleri beyaza büründü

Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe kayak merkezleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 16 santimetreye ulaştığı Palandöken'de, bazı otel işletmecileri pistlere suni kar püskürtmeye başladı.

Gondol ve liftlerin de son bakımlarını yapan işletmeciler, sezonu aralık ayında açmayı planlıyor.

- Cıbıltepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi de karla kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı merkezdeki kayak pistleri beyaza büründü.

Öte yandan ilçedeki vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde kartopu oynadı.

Vatandaşlardan Yılmaz Laçin, kışın kendini göstermeye başladığını belirterek, "Sabah kalktık her taraf beyaz örtü ile kaplanmış. Biz de arabalarımızın üzerini temizledik." dedi.