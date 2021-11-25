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Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, yakın dönemde elektrikte kademeli tarife döneminin beklendiğini ve devreye girmesi halinde görece daha az elektrik kullanan tüketici faturasının ucuzlayacağını, çok elektrik kullanılan hanelerde ise enerji tasarrufunun önem kazanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 13:12
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Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor

Encazip'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 37 milyon haneyi ilgilendiren elektrik faturalarında uygulanacak kademeli tarifeye ilişkin önerge şu anda meclis gündeminde bulunuyor.

Kademeli elektrik tarifesi, tüketim oranlarına bakılarak belirli tüketim limitlerini kapsayan tüketici gruplarının ayrılması ve her gruba farklı elektrik birim fiyatı uygulanmasını hedefliyor.

Açıklamaya göre, kademeli elektrik tarifesinin başlangıçta yalnızca mesken abone grubuna uygulanması bekleniyor. Uygulanması beklenen tüketim limitinin aylık 115 ve 137 lira (130 kilovatsaat ile 150 kilovatsaat) elektrik faturası bedeli olduğu ifade ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com kurucusu Çağada Kırım, şunları kaydetti:

"Elektrik piyasasında çapraz sübvansiyon adı verilen bir sistem uygulanmakta ve güncel durumda evlerdeki elektrik fiyatları düşük tutulurken yük sanayicinin, iş yerlerinin ve tarımsal sulama yapan üreticinin sırtına yüklenmekteydi. Ev elektrik fiyatlarının diğer abone gruplarına sübvanse edilmesi ile tüketiciler, ev elektrik faturalarına ödemedikleri bedelleri market alışverişlerinde fazlasıyla ödüyordu. Ancak bu yaklaşımın ekonomiye olumsuz etkisi görüldü ve sübvansiyonun diğer abone gruplarına değil, çok tüketen ile az tüketen arasında yapılmasına karar verildi. Böylece tüm mal ve hizmetlerin en önemli maliyet unsurlarından olan elektrik fiyatları, üretici ve esnaf için düşük tutularak duymaya alıştığımız zam haberleri azalıyor olacak. Zaten Avrupa örneğine de bakarsak en ucuz elektriğin üreticiler ve esnaflar tarafından kullanıldığını, evlerdeki fiyatın ise ortalama yüzde 50 daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da tüm ekonominin daha sağlam hale gelmesini, hane halkının elektrik faturalarına daha fazla ödeme yapsa dahi diğer mal ve hizmetlere çok daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tahmin ediyor ve umuyorum ki doğru modeller dikkate alınacak ve ülkemiz tüketicisi için de aynı şeyleri söylemek mümkün olacak. Beklentimiz, bu tarifenin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesi yönünde."

#Çağada Kırım# elektrik# kademeli tarife
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