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'Maarif Vakfı, FETÖ'nün sebep olduğu tahribatı gideriyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 13:57
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'Maarif Vakfı, FETÖ'nün sebep olduğu tahribatı gideriyor'

Erdoğan, İstanbul'da, Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

"Eğitimde yeni eğilimler ve dönüşüm" temasıyla düzenlenen zirvenin, eğitime dair yaklaşımların ve uygulamaların tartışılacağı uluslararası bir platform haline geleceğine inandığını kaydeden Erdoğan, değerli fikirleriyle zirveye katkı sunacaklara ülkesi ve milleti adına teşekkür etti.

Türkiye'yi, milletin değerlerini ve evrensel ilkeleri, sınırlar dışında başarıyla temsil eden kurumlardan birinin de Türkiye Maarif Vakfı olduğunun altını çizen Erdoğan, vakfın Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi, dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimağlara aktardığını, böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Vakfın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün vakfımız, 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Dünyanın en sıkıntılı, en zorlu coğrafyalarında Türkiye Maarif Vakfı mensupları, büyük bir özveriyle samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Maarif okullarımız, yerel müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında, dostluğun gelişmesinde pay sahibidir. Türkiye, bu çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler'in 2030 Vizyon Belgesi'nde ilan edilen, sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de katkı sunmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların eğitim öğretim hizmetlerini teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de kesintisiz bir şekilde devam ettirdiğini vurguladı.

Kritik bir süreçte sergilediği, bu kararlı tutumuyla vakfın eğitim misyonundaki kalitesini de ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanı sıra özverili kadrosuyla da bulundukları ülkelerde büyük takdir topladığını görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet ve hükümet başkanları gerekse yurt dışı ziyaretlerinde muhataplarımız, vakfımızın mevcudiyetinden duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla gurur duyuyor, ülkemiz ve milletimiz adına iftihar ediyoruz. Sizlerden büyük bir devletin ve büyük bir milletin mensupları olduğunuzun bilinciyle temponuzu daha da artırmanızı bekliyoruz. Şüphesiz bunun yolu da çalışmaktan, eğitimdeki yenilikleri takip etmekten, yerelden kopmadan evrenseli kucaklamaktan geçiyor.

Küresel alanda rekabet ederken, yerel ihtiyaçları ve yerel değerlere de saygı duyacak bir anlayışı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak, insanı ve fıtratı merkezine alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine, Türkiye Maarif Vakfı'nın öncülük edeceğine inanıyorum. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin, vakfımızın yol haritasının belirlenmesi ve başarı grafiğinin artırılmasında bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum."

Zirvenin başarılı geçmesini dileyen ve zirveye emek veren herkese teşekkür eden Erdoğan, dünyanın 46 ülkesinde samimiyetle fedakarlıkla aşkla hizmet eden tüm vakıf mensuplarına şükranlarını sundu.

#Cumhurbaşkanı# Recep Tayyip Erdoğan# İstanbul Eğitim Zirvesi# Türkiye Maarif Vakfı
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