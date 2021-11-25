Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi

Türkiye'de başka yakını bulunmayan ve yaklaşık 5 yıldır ortalıkta görülmeyen Akıncı'nın evine çilingir ile giden jandarma ekipleri, örümcek ağı kaplayan ve pas tutan kilidi güçlükle açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçeri girildiğinde Çetin Akıncı'nın yatağında çürümüş vaziyette kemikleri ortaya çıkan ceseti ile karşılaşıldı. Komşularını şok eden olayla ilgili konuşan 39 yaşındaki Ali Kılıç "Çetin beyi en son 4-5 yıl önce gördük. Bodrum ve Türkiye'de yakını olmadığını Avrupa'da bir ağabeyi olduğunu ancak ilişkilerinin çok yakın olmadığını biliyorduk. Çok arayanı soranı yoktu kendi halinde biriydi. Uzun süre ortalıkta görülmeyince biz İngiltere'ye ağabeyinin yanına gittik diye düşünmüştük, oysaki evinde ölmüş olduğu ortaya çıktı, Allah rahmet eylesin" dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Akıncı'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.