Afyonkarahisar'da 2 kişi, telefonda 435 bin lira dolandırıldı

Dinar ilçesinde yaşayan M.S., dün polis merkezine giderek pazartesi günü telefonla arayan kişi tarafından dolandırıldığını belirtti. M.S., ifadesinde telefonla arayanın "Emniyetten arıyorum. FETÖ olaylarına isminiz karışmış ama araştırdık, sabıkanız görülmüyor. Bu kişilerle bağlantınız olmadığı anlaşıldı. Bize yardımcı olman lazım, hesabındaki paraları benim göndermiş olduğum kişilerin hesabına göndereceksin. Biz de onları suçüstü yakalayacağız. Sonra paraları İçişleri Bakanlığı'nın talimatına istinaden size geri göndereceğiz" dediğini anlattı. Telefonda anlatılanlara inanıp, 315 bin 939 lira gönderdiğini aktaran M.S., dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bir gün arayla benzer olay, ilçeye bağlı Tatarlı beldesinde de yaşandı. Salı günü İlçe Jandarma Komutanlığı Tatarlı Jandarma Karakolu'na giden H.E., kendisini 2 farklı numaradan telefonla arayan kişi tarafından dolandırıldığını belirtti. Telefonda konuştuğu kişinin kendisini jandarma personeli olarak tanıttığını dile getiren H.E., aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Bana 'Banka hesabınıza girdiler. Hesabınızdaki tüm parayı çekmek üzereler. Size yardımcı olacağım. En yakın bankaya giderek size vereceğim hesap numarasına tüm paranızı yatırın. Siz parayı yatırdıktan sonra ben de parayı eşinize nakit olarak elden vereceğim. Sizden haber bekliyorum' dedi." Görüştüğü kişinin gönderdiği, İ.S. adına kayıtlı hesaba 120 bin lira yatırdığını aktaran H.E., eve döndüğünde para getiren biri olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladığını söyledi. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma, H.E.'yi arayan iki telefon numarasının K.A. adına kayıtlı olduğunu belirledi. Şikayetler üzerine savcılık soruşturma başlattı.