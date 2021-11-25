Galatasaray Avrupa'daki yenilmezliğini 9 maça çıkardı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Marsilya'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Kasım 2021 22:53
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını 4-2 yendi.
Sarı-kırmızıların golleri 12. dakikada Alexandru Cicaldau, 30. dakikada Duje Caleta-Car (kendi kalesine), 64. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada Ryan Babel'den gelirken, konuk Marsilya'nın gollerini 69. dakikada penaltıdan ve 85. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.
Bu sonuçla puanını 11'e yükselten ve namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
E Grubu'nun diğer maçında Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi.