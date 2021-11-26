'İmamoğlu İstanbul'a 93 milyar borç bırakıp gidecek'

İBB Ak Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclisinde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi.

Merkezi hükümetin İBB'ye olan hazine payını ödemede, 2021 yılı sonunda itibariyle %118 gerçekleşme olacağını ifade eden Tevfik Göksu "Buna rağmen 25,5 milyar TL'lik borç 2024 yılında 93 milyar TL'ye çıkacak" dedi.

İBB'nin borcu 2024 yılı sonunda 93 milyar TL'ye çıkacak

Tevfik Göksu "İBB'nin 2019 yılındaki borcu 28,525 milyar TL. Ekim 2021 tarihi itibariyle borcu ise 41,664 milyar. Bu resmi borcu, borç stoku. Geçtiğimiz ay Mecliste 11 milyar TL'lik yetki verdik. 51 milyar TL'lik borç oldu. Mecliste şuan bekleyen, önümüzdeki ay çıkacak borç stoku ne kadar, 10 milyar... 51 milyar 10 milyar daha ne yapar arkadaşlar, 61 milyar. Peki 2022 finansmanındaki net borç ne kadar 8 milyar. Gelir gider arasındaki fark ne kadar 2,4 milyar. 2022 olduğunda Büyükşehir Belediyesinin borcu 73 milyar 120 milyon TL olacak. Bu ihaneti kim yapıyor İstanbul'a... Aynı kitapçıkta büyükşehirin 2023 ve 2024 projeksiyonu da yer alıyor. Bu projeksiyona göre yeni ilaveler gelmezse dahi 10 milyar 2023'te öngörülmüş, 10,5 milyar da 2024 yılında öngörülmüş. Yani sayın Başkan İstanbul'dan giderken İBB'ye 93 milyar TL'lik borç bırakıp gidecek. Nurettin Sözen mi sayın İmamoğlu mu?" dedi.