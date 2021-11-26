Metroda güvenlik zafiyeti

METROLARDA GÜVENLİK ZAFİYETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanması gereken seyahat ve yolcu güvenliğindeki zafiyet ve olası tehlikeler de gözler önüne serildi. İstanbul'da metro istasyonlarında X-Ray cihazları yer alıyor ve giriş yapan tüm yolcuların bu cihazlarla kontrol edilmesi gerekiyor. Ancak yetersiz ve özensiz kontroller sonucu bu güvenlik önlemi işlevsiz kalıyor.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır" açıklaması sonrası önlemlerin artırılması beklenirken dün Yenikapı-Hacıosman metro hattında çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bazı yolcuların X-Ray'den geçerken cihazın kırmızı ışıkla alarm vermesine rağmen bavulları veya üstleri kontrol edilmedi. Bazı duraklarda X-Ray cihazlarının önünde bulunan güvenlik masalarının da boş olduğu görüldü.

Öte yandan önceki dönemde metro istasyonlarının iki ucunda bulunan güvenlik görevlilerinin de bölgelerinden çekildiği ve güvenlik kulübelerinin boş olduğu dikkat çekti.

Binlerce kişi de sosyal medyadan metrolardaki İBB'nin güvelik zafiyetine yönelik eleştirilerde bulundu.