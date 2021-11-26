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Depremin vurduğu İzmir'de mutlu son! Evler teslim ediliyor

İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan blokların yerine yenisi yapıldı. İlk anahtar teslimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek törenle depremzedelere teslim edilecek. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Kendilerinden çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Konutlar 1 yıl içinde teslim ediliyor. Proje alanındaki fiyatlandırmalardan çok memnunuz. Taksitlendirmeler de çok iyi oldu" dedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Kasım 2021 08:08
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Depremin vurduğu İzmir'de mutlu son! Evler teslim ediliyor

İzmir'de, 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı enkazların kaldırılmasının ardından depremde en çok etkilenen Bayraklı'da 7 proje alanı, ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirledi. TOKİ proje ve rezerv alanındaki çalışmalar kapsamında 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına hemen başlandı. 596'sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı.

Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirilirken; 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı. Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi.

Yapımı tamamlanan konut ve dükkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü İzmir programı kapsamında Bayraklı'da katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek.

3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yapılan 3 bin 649 konuttan, ilk etabında inşa edilen 397 konutun da yılbaşında tamamlanması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Deprem konutlarının ilk etabı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Çok memnunuz ve çok teşekkür ederiz.

Proje alanındaki fiyatlandırmalardan çok memnunuz. Taksitlendirmeler de çok iyi oldu. Şu andaki ödemeler makul. Bu konu ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Elazığ'daki depremzedelerin ödediği taksitler gibi olur diye düşünmüştük. Aynen öyle de oldu. Proje dışındaki mağdurlar için de iki yıl ödemesiz 20 yıllık 400 bin liralık faizsiz kredi oluşturulursa çok mutlu olacağız" dedi.

MİMARİ ÇİZİMLER GAYET GÜZEL

Depremzede gayrimenkul danışmanı bir çocuk annesi Türkan Değirmencioğlu (47) ise "7 proje alanının toplam konut sayısı 1576. İlk etapta 741 konut teslim edilecek. Gerçekten hızlı hareket edildi. Bir yılda ilk etap tamamlandı. Mimari çizimler ve konutların iç tasarımı güzel yapılmış. Minimalist yaşama çok uygun ve kullanışlı daireler. Sadece biraz küçük olması dezavantaj.

Biz daha büyük dairelerde yaşamaya alışkınız. Benim özellikle yurt dışından misafirlerim çok geliyor. İnsanlar kira ödemekten kurtulacak ve kendi evlerine geçecekler. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.

Cumhurbaşkanımızdan tören sırasında güzel sürprizler ve proje alanın dışındaki depremzedeler için de minimum 400 bin liralık faizsiz kredi müjdesi vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ceyhan TORLAK

#deprem# izmir# teslim ediliyor
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