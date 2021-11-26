Finansal kiralamada sözleşme sayısı yüzde 59 arttı

Leasing (finansal kiralama) sektörünün ekonomiye katkısı her geçen yıl büyüyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili, L easing Sektörü Temsil Kurulu Başkanı ve Halk Leasing Genel Müdürü Coşkun Çabuk, 2021 yılının ilk 9 ayında sektörün işlem hacminin yüzde 55 büyüdüğünü açıkladı. Çabuk, aktif büyüklüğü açısından FKB çatısı altındaki en büyük sektör olan finansal kiralama sektörünün salgın koşullarına rağmen 2021'in ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yeni işlem hacminde yüzde 55, aktif büyüklüğünde yüzde 14, net karda ise yüzde 27 büyüme kaydettiğini, takipteki alacakların ise yüzde 9.6 küçüldüğünü belirti.

4 MİLYAR $ AŞILACAK

Sektörde 35 binin üzerinde aktif KOBİ ve kurumsal nitelikli müşteriye hizmet verildiğini belirten Çabuk, 2021 yılının ilk 9 ayında sözleşme sayısının da yüzde 59 artışla 14 bin 259'a ulaşıldığını, yıl sonu itibarıyla işlem hacminin 4 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti. Leasing yoluyla finansman sağlamanın çok sayıda avantajı olduğunun altını çizen Coşkun Çabuk, "işletme sermayesini yatırıma ayırmak istemeyen müşterilerimiz, her türlü orta ve uzun vadeli yatırımını leasing yani finansal kiralama yoluyla rahatlıkla yapabilirler. Kira ödemeleri istenirse esnek, istenirse sabit tutarlı olan leasing işlemlerinde faiz oranı dönem boyunca sabit kalmakta, satın alma sırasında yüzde 1 KDV avantajından yararlanılmaktadır" dedi.

YEŞİL FONLARI ÇEKİYOR

Son yıllarda leasing talebinin önemli bir bölümünün Türk Lirası işlemlere yöneldiğini ifade eden Çabuk, dış kaynak temini sırasında özellikle 3 yıldan kısa vadelerde anapara üzerinden Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ödenmek zorunda kalınması nedeniyle sektörün yabancı para fon temini sırasında kaynak maliyetinin bankalara göre yüksek kaldığını, buna rağmen sektör oyuncularının özellikle yeşil temalı fonların yurda getirilmesinde başarı kaydettiğini ifade etti.

EN BÜYÜK SORUN KAYNAK MALİYETİ

Sektörün en büyük sorunun kaynak maliyetlerine doğrudan yansıyan BSMV, KKDF gibi aracılık maliyetleri olduğunu vurgulayan Çabuk, teşvikli işlemlerde sorumluluğun leasing firmalarının üzerinde kalması, şubelerin bulunmadığı piyasalarda banka şubelerinden yararlanılamaması gibi sorunların halen yüzde 3.7 düzeyinde olan penetrasyon oranlarının artırılamamasında en büyük etken olduğunu söyledi.

SEKTÖRE İLGİ ARTACAK

Finansal Kurumlar Birliği nezdinde tutulan Finansal Kiralama Sözleşme Kayıt Sistemi'nin, finansal kiralama sözleşmelerinin tescili konusunda uzun yıllardır başarı ile hizmet verdiğini ifade eden Çabuk, katılım, yatırım ve kalkınma bankaları dahil toplam 34 kuruluşun finansal kiralama sözleşmelerini güvenli şekilde tescil ettirdiklerini söyledi. Tescil sistemi ile artık sözleşmelerin noter marifetiyle düzenlenmesine gerek olmadığını belirten Çabuk, finansal kiralamanın izleyen yıllarda daha fazla ilgi çekeceğini ifade etti.