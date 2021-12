Acun Ilıcalı açıkladı: İşte, Survivor 2022 All Star yarışmacıları

"Survivor All Star ne zaman başlıyor, Survivor All Star kadrosunda kimler olacak?" sorularının cevapları belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunu açıkladı.

Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU



Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem

Atakan

Furkan

Mert

Sercan

Barış

Batuhan

Aycan

Elif

Merve

Nagihan

Sema

Birsen