Acun Ilıcalı açıkladı: İşte, Survivor 2022 All Star yarışmacıları
Survivor 2022 kadrosu, All Star olarak gerçekleşecek olan bu yılki format öncesi açıklandı. Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında önemli isimler yer alıyor. Peki, bu yıl pek çok tahminin yer aldığı Survivor 2022 kadrosu içerisinde kimler yer alıyor?
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Aralık 2021 12:50
"Survivor All Star ne zaman başlıyor, Survivor All Star kadrosunda kimler olacak?" sorularının cevapları belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunu açıkladı.
Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem
Atakan
Furkan
Mert
Sercan
Barış
Batuhan
Aycan
Elif
Merve
Nagihan
Sema
Birsen