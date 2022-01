'Oğullarının emaneti Atmaca', şehit ailesini gururlandırdı

Şehidin ağabeyi Sinan Akdal:- "Bu fotoğraf sayesinde biz Ahmet'in adına bir kez daha mutluluk duyduk, şehadetinden bir kez daha onur duyduk"KAHRAMANMARAŞ (AA) Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğraf, şehit Akdal ailesinin gururunu katladı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal Kahramanmaraş'taki ailesi, aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca" ile birlikte yaşadıkları Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve AA ekibi tarafından ziyaret edildi.Ziyarette, Vali Coşkun ve AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, İzzet Mazı tarafından çekilen ve yarışmada birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" isimli fotoğrafı aileye hediye etti.Vali Coşkun, yaptığı konuşmada, şehitlerin vatanı ve milleti için üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve onların emanetlerine her zaman sahip çıktıklarını dile getirdi.

AA'nın hazırladığı yarışmanın oylama sürecinde şehidin emaneti Atmaca'yı görenlerin şehide dua ettiğini anlatan Coşkun, "Anadolu Ajansımız muhabirleriyle bütün dünyada ve ülkemizde her türlü haberi doğru ve yansız bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasında 7/24 mesai mefhumu göstermeksizin sahadalar. Biz bu vesileyle bölge müdürümüz ve arkadaşımız İzzet bey nezdinde çalışmalarından dolayı bütün AA ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar da kapılarını her zaman AA personeline açan şehit ailesine teşekkür ederek, "Oylama sırasında fotoğrafı gören birçok kişi fotoğraftan çok duygulanmıştı. Bu vesileyle şehidimiz sürekli minnetle anılmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.- "Bir fotoğraf karesi, oğlum ile Atmaca'nın adını yaşattı"Şehit Babası Feramuz Akdal da oğlunun şehit olduğu saldırıda yaralanan Atmaca'nın kendilerine verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Fotoğraf yarışmasından dolayı AA'ya teşekkür eden baba Akdal, şöyle konuştu:"Oğlumun bir emaneti olarak 4 aydan beri Atmaca ile beraberiz. Geçtiğimiz aylarda AA muhabiri İzzet bey bizimle bir çekim yapacağını söyledi ve burada almış olduğu bir fotoğraf karesi milyonlarca fotoğrafın arasından seçilip oğlumun adını yaşattı. Atmacamın adını yaşattı. Bundan dolayı Anadolu Ajansına, bölge müdürümüze ve İzzet beye teşekkürlerimi sunuyorum. Milyonlarca insan Atmaca'nın fotoğrafına bakarak oy verdi. Bir fotoğraf karesi, oğlum ile Atmaca'nın adını yaşattı. Allah hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Anne Remziye Akdal da oğluyla her zaman gurur duyduğunu dile getirerek, "Oğlumun adını yaşattığınız ve buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben oğlumla hep gurur duydum. Fotoğraf yarışması da benim için bir gurur vesilesi oldu." diye konuştu.Şehidin ağabeyi Sinan Akdal ise şehadet haberinden beri her zaman şehidin adının yaşatılması noktasında çok istekli olduklarını belirterek, Anadolu Ajansı sayesinde de şehitlerinin adının ülke ve uluslararası arenada temsil edildiğini, bunun da kendileri için önemli bir gurur olduğunu aktardı.Şehidin adını yaşatmayı kendilerine asli vazife belirlediklerini anlatan ağabey Akdal, "Bu fotoğraf yarışması, aslında bize çok şey kazandırdı. Bu fotoğraf sayesinde biz Ahmet'in adına bir kez daha mutluluk duyduk, şehadetinden bir kez daha onur duyduk. Ne kadar içimizde büyük bir acı yaşatsak da bu onurun her platformda süreceğini hissetmek bizlere ayrı bir gurur veriyor. Devletimizi ve milletimizi yanımızda görmek acımızı bir nebze olsun hafifletiyor. Biz şehit ailesi olmaktan gurur duyuyoruz. Ahmet'in ağabeyi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.