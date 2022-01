Semih Durmuş: Bizim Kovid-19 lanetine verebilecek bir tane canımız bile yok

Durmuş, sendikanın Eskişehir Şubesince kentteki bir otelde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsünün her zaman varyant değiştirerek insanların önüne geldiğini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyenin salgınla mücadele de en temel kural olduğunu ifade eden Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşıdan da daha çok koruyucu olan önemli bir unsur. Tabii ki aşının olmuş olması, bizim sağlık çalışanları özelinde etkisini çok ciddi manada gösterdi. Eskiden bizde sağlık çalışanlarımızın Kovid-19'a yakalanma oranı çok yüksekti ve ağır seyrediyordu. Ama aşıyla beraber bu oran çok düştü. Hem de ağır seyretme olaylarından kurtulmuş olduk. Zaten Türkiye'de yeterli sağlık çalışanı yok, bir de Kovid-19'dan dolayı sağlık hizmetlerinde ciddi manada bir aksamaya sebep olabilecek sonuçlar da doğuracak. Çünkü 14 günlük karantina süreçleri oluyordu, şimdi 7 güne indirilmiş oldu. Mikrobu da tanıyoruz. Ona göre tedbirlerimizi de alıyoruz."

- "Kovid-19 lanetine verebilecek bir tane canımız bile yok"

Durmuş, sağlık çalışanlarının Kovid-19 tedbirlerine çok dikkat ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Toplumumuz maalesef yeteri kadar tedbirlere duyarlılık göstermiyor. Bu rakamların bu kadar yüksek çıkmış olmasının sebebi biraz gevşiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ölümlerin düşük olduğunu diyebiliriz ama neticede bir can kaybı bile çok önemli. Bizim Kovid-19 lanetine verebilecek bir tane canımız bile yok. Vermemek için mücadele ediyoruz. Bu kadar mücadeleyi vermemizin nedeni bir can daha kaybetmemek. İnsanlar sanki televizyonda her gün 150-200 kişi ölüyor olmasını normal kanıksamış gibi bakıyor. Bu nasıl ki teröre bir kişi şehit verdiğimizde canımız acıyorsa, yüreğimiz acıyorsa, burada da her gün 150-200 vatandaşımızı kaybediyor olmak canımızı acıtıyor. Sağlık çalışanları olarak biz bunu birebir yaşıyoruz. Halkımıza sesleniyorum; çok dikkat etsinler, hafife almasınlar. Bundan en kolay korunmanın yolu maske, mesafe, hijyen ve aşı. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bunlara dikkat etsinler istiyoruz."

- "Dünyada aşıyı bulan 9 ülkeden biriyiz"

Bir gazetecinin TURKOVAC aşısına yönelik olumsuz açıklamalara ilişkin sorusu üzerine Durmuş şöyle konuştu:

"Tabii ki bu değerlendirmeler çok üzücü. Bizler de bunları okuyoruz. 'Bu bir solüsyondur, aşı değildir.' değerlendirmeleri gerçekten Türkiye'ye yakışmayan değerlendirmeler. Bu aşılar öyle 'Yaptım ettim.' denilerek onaylanan, yürürlüğe giren şeyler değil. Dünya Sağlık Örgütünün kontrollerinden geçen Türkiye'de ise İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun mutlaka onaylarından geçen bir sürü testlerle, sabitlenmiş işlemler... Dolayısıyla çok rahatlıkla 'Bu solüsyondur, aşı değildir.' yakıştırmaları o kurumların ciddiyetine yakışmayan değerlendirmeler. Bütün sonuçları test edilmiş, başarı elde edilmiş ve ona göre uygulama zemini bulmuş olan aşıdır. Türkiye'de gerçekten takdir edilmesi gereken, dünyada aşıyı bulan 9 ülkeden biriyiz. Almanya'da aşıyı Türk vatandaşı buldu diye, o Türk vatandaşlarını biz göğe çıkarıyoruz. Neredeyse Türkiye'de heykellerini dikeceğiz. Ama Türkiye'de aşı bulan bir Türk vatandaşını görmezden gelmek, onu değersizleştirmek doğru bir yaklaşım tarzı değil. Çok büyük bir çalışma ve ekiple ortaya konulmuş olan bir başarı."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP İl Başkanı Salim Acabay, Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, dernek ve sendikaların il başkanlarının yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.