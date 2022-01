Ceza infaz kurumu personeli ve hükümlülerden 'can dostlar'a şefkat eli

VOLKAN KAŞİK - Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca çetin kış koşullarında yiyecek desteği verilen sokak hayvanlarına, barınmaları için de kulübe yapılıyor.

Kurum, özellikle son günlerde olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Hükümlü, tutuklu ve personelden arta kalan yemekler sokak hayvanlarına veriliyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza İnfaz Kurumu yetkililerinin katkılarıyla kurum bünyesindeki atölyede kedi ve kuş evleri de yapıldı.

Kurum bahçesinde çeşitli noktalara yerleştirilen, içerisinde minder, önünde yemek kabı bulunan kedi evleri ile ağaçlara asılan kuş yuvaları, hayvanlara sıcak ortam sağladı.

Öte yandan, Malatya Adliyesi ile Akçadağ T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da sokak hayvanları unutulmadı. Adliye çalışanları, binanın pencerelerine kuşlar için yem bırakırken, ceza infaz kurumunda ise çok sayıda köpek ve kedinin bakımı düzenli olarak personel tarafından yapılıyor.

- "Toplumsal farkındalığa katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Engin Şimşek, AA muhabirine, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyleyerek, "Kurumdaki atık yemekleri değerlendirirken, soğuk kış şartlarında kalacak ve sığınacak yeri olmayan sokak hayvanları için kedi ve kuş evleri yaptık, çeşitli noktalara yerleştirdik." dedi.

Kedi ve kuş evi üretimini kentte yaygınlaştıracaklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ile her park ve bahçeye kedi ve kuş evi yapılması konusunda görüşme yaptık. Bunu da ilerleyen günlerde hayata geçireceğiz. Bunun toplumsal farkındalık oluşturmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Türk Kızılay ile de her siteye bir kedi evi yapmayı düşünüyoruz. Şu an sitelerde en az 100 daire var. Böylece hem toplumsal farkındalık oluşur hem de sitedeki atık yemekler değerlendirilmiş olur. Ayrıca çocuklarda sorumluluk bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağlamış oluruz. Yaptığımız bu çalışmanın diğer kurumlara örnek olmasını diliyoruz."

Ceza infaz kurumunda kalan hükümlüler için çeşitli meslek edindirme kursları düzenlediklerine işaret eden Şimşek, kedi ve kuş evlerinin yapımını da hükümlülerin gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.