Yunanistan'ın geri ittiği 12 düzensiz göçmen donarak öldü

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen 12 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen ise Keşan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun"

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" dedi.

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border



12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.



EU is remediless, weak and void of humane feelings.



Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB