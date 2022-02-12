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Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Şubat 2022 15:11
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Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısına, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Sözlerine kendisine ve eşine geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür ederek başlayan Erdoğan, mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. maddesi gereğince karar verildiğini söyledi.

Kendisinin de bu karara imza attığını vurgulayan Erdoğan, "Böylece bunu yürürlüğe sokuyoruz, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Erdoğan iş dünyasının temsilcilerine seslenerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin enflasyon ile mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacağına inandığım toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Küresel ekonomi, enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişin sancılarını, finansal piyasalarda dengesizlik ve yüksek enflasyon olarak yaşamaktadır. Elbette bu dalgalanmalar ülkemizi de etkilemektedir. Bir de buna Gezi Olaylarından 15 Temmuz'a, oradan 2018'deki kur saldırısına kadar uzanan ağırlıklı kısmı dış kaynaklı Türk ekonomisine yönelik ekstra etkileri de eklemek gerekiyor. Ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar varan fütursuz saldırılara karşı elimizdeki tüm imkanları kullanarak mücadele ettik."

- "Kuru yeniden istikrara kavuşturduk"

Erdoğan, geçen yılın son aylarında yaşanan kur dalgalanmalarının piyasalarda yol açtığı paniğin ülke ekonomisinin gerçekleri ile ilgisinin olmadığını akıl ve vicdan sahibi herkesin kabul edeceğini kaydetti.

Açıkladıkları tedbir paketi ile bu dalgalanmanın önüne geçerek, kuru yeniden istikrara kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Enflasyon ile mücadele topyekün bir kararlılığı, inancı, fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün de işte bu adımlardan birisinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir."

Erdoğan, üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete'de yayımlayacaklarını bildirdi.

Düzenlemeye dair imzayı konuşmasının başında attığını anımsatan Erdoğan, bu düzenlemenin ülkeye, millete ve sektörlere hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjiden gıdaya kadar her alanda milletimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda yürürken hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rehberimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi olacaktır." diye konuştu.

Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına geldiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz.

KAPAT [X]

Her rahmetin bir zahmeti, her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakarlıktır. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun ortak kazancı olduğu gibi bu geminin gördüğü her zarar, aldığı her yara da ortak kaybımızdır. Umutlu olmamız, geleceğimize güvenle bakmamız için her türlü sebebe, her türlü araca, her türlü imkana sahibiz."

- "Enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim çarklarının "harıl harıl çalıştığına" dikkati çekerek, "İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız her ay rekor tazeleyerek artıyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgilerinde gözle görülür bir atış var. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak büyük hareketliliğin işaretlerini şimdiden alıyoruz. Tek yapmamız gereken, bu süreci milletimizi enflasyona ezdirmeden geçirmektir. Bunun için enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını istiyoruz. Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz aynı orandaki indirim de aynı amaca yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Üretim, toptan ve perakende gıda sektörlerinden sadece indirim arzularını ifade etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda bir denetim seferberliği de başlattıklarını belirten Erdoğan, "İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları Enflasyonla Mücadele Timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir. İnşallah bu yönteme çok fazla gerek kalmadan hep birlikte enflasyonun üstesinden gelerek ülkemizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te yeniden tek haneli enflasyonla tanıştıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirmekte oldukları Türkiye Ekonomi Modeli'nin, içeride ve dışarıda giderek daha çok anlaşıldığı ve benimsendiğini söyledi.

İş dünyasının desteğinin her zaman olduğu gibi bugün de en çok önem verdikleri husus olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sanayi üretiminden turizme kadar her alanda iş dünyamızın ortaya koyduğu gayretle 2021'deki başarılara ulaştık. Şimdi de Enflasyonla Mücadele Programımızda iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla gıda ürünlerindeki KVD'nin yüzde 8'den yüzde 1'e inmesi kararımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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