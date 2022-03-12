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'Bir ülkenin tam bağımsızlığı bilim ve teknolojideki bağımsızlığı ile doğru orantılıdır'

Bakan Varank: Bir ülkenin tam bağımsızlığı bilim ve teknolojideki bağımsızlığı ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda sizlerin bilim ve teknoloji alanında elde ettiği her bir başarı, ortaya koyduğu her bir yenilik ülkemizin güçlü yarınlarında önemli roller oynuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 12:12
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'Bir ülkenin tam bağımsızlığı bilim ve teknolojideki bağımsızlığı ile doğru orantılıdır'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir ülkenin tam bağımsızlığının bilim ve teknolojideki bağımsızlığıyla doğrudan orantılı olduğunu belirterek "Geçtiğimiz yıl kız öğrencilerin bilgisayara olan ilgilerini artırmak amacıyla İsviçre'nin ev sahipliğinde ilk kez Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı düzenlendi. İnşallah 16-23 Ekim 2022'de bu olimpiyatın ikincisine Antalya'da ev sahipliği yapacağız." dedi.

Varank, Antalya EXPO 2016 Kongre Merkezi Şakayık Salonu'nda düzenlenen "TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yarınları, parlak genç beyinlere ödüllerini verme ayrıcalığına sahip olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Gençlerin ortaya koyduğu başarıları kutlamak için ailelere, Gençlik ve Spor Bakanı'na, TÜBİTAK Başkanı'na, akademisyenlere ve öğretmenlere teşekkür eden Varank, ödül kazanan her öğrencinin yıl boyunca yoğun şekilde çalışıp çabaladığını vurguladı. Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Belki birçoğunuz uykularından feragat ederek buraya geldi. Her zorluğun bir sonu olduğu gibi bu törenle de nihayetinde ulusal düzeyde madalya alan öğrencilerin belirlendiği ikinci aşama geçilmiş oldu. Bilgisayar, matematik, biyoloji, fizik ve kimya alanlarında yapılan sınav sonucunda 174 öğrencimiz madalya almaya hak kazandı. Kazandığınız madalya altın olmuş, gümüş olmuş, bronz olmuş önemli değil. Değer verdiğimiz kıstas hiçbir zaman bunlar olmadı. Sizleri hiçbir zaman salt sonuçlarla değerlendirmedik. Burada değerli gördüğümüz esas nokta, sizin bu yaşlarda gösterdiğiniz gayrettir, özveridir."

Salonda olmayan gençlerin de durmaksızın çalışmaya devam etmesini isteyen Varank, ödül alan gençler için de esas yolculuğun yeni başladığını aktardı.

- "On parmağınız ve klavyeniz sizin en değerli enstrümanlarınız olacak"

İki hafta boyunca eğitim kamplarında verimli çalışmaların, gençleri bölgesel ve uluslararası bilim olimpiyatlarında zirveye taşıyacağını belirten Varank, 2021'de uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarında öğrencilerin 5 altın, 23 gümüş, 32 bronz olmak üzere 60 madalya ve 2 mansiyon kazandığını vurguladı.

- "EXPO 2016 sergi alanı bilim ve teknolojiye de kazandırılacak"

Eğitim kampının Antalya'da yapılmasının önemli olduğuna değinen Varank, "EXPO'nun açılışıyla bu muhteşem salonu da Antalya'ya kazandırdığımızı hatırlıyorum. İnşallah buranın çevresindeki mekanları bilime ve teknolojiye daha fazla kazandırmak için istişarelerimizi yapıyoruz. Bilimde ve teknolojide bu alanı daha fazla görmüş olacağız. Turizmin, tarımın yanında bilimle teknolojiyle buluşturacağız." dedi.

Bu sene ikinci aşamayı geçen gençlerin olimpiyatlarda ter dökeceğinin altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"Bir ülkenin tam bağımsızlığı bilim ve teknolojideki bağımsızlığıyla doğru orantılıdır. Bu bağlamda sizlerin bilim ve teknoloji alanında elde ettiği her bir başarı, ortaya koyduğu her bir yenilik ülkemizin güçlü yarınlarında önemli roller oynuyor. Ülkemizin dünya arenasında elinin güçlü olmasını sağlıyor. İşte bu yüzden biz her zaman diyoruz ki bilimin, araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin, girişimciliğin peşinden koşan her bir birey başımızın tacıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yakından tanıyanlar, bilim insanlarına, girişimcilere verdiği değeri bilirler."

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'ndan aldıkları güçle bilim ve teknolojiye katkı sağlayan her bir vatandaşın yanında durduklarını, ilkokuldan itibaren Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile hem teorik hem de uygulama anlamında çocuklara bilim ve teknolojiye çok erken yaşlardan itibaren ısındırmaya çalıştıklarını bildirdi.

TÜBİTAK programlarıyla bilim ve teknoloji yapmak isteyen herkese destek olduklarını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Bakınız dünya durduğu yerde durmuyor. Şartlar, trendler ve yetkinlikler değişiyor. Daha önce bir yerden mezun olanların bir ya da iki yabancı dil bilmeleri beklenirdi. Şüphesiz bu dillerden en az biri önümüzdeki dönem için bir yazılım dili olacak. Kodlama yeteneğiyle beraber algoritma oluşturma becerileriniz sorgulanacak. Becerilerin etkinliği ön plana çıkacak. On parmağınız ve klavyeniz sizin en değerli enstrümanlarınız olacak. Veriyi ne kadar iyi kullanabildiğiniz, veriden elde edeceğiniz sonuçlar ve bu sonuçlarla neler yapabildiğiniz farkınızı ortaya koyacaksınız. Bu yüzden artık kodlama ve veri analizi yetkinliği üniversiteden ortaöğretime hatta ilköğretime kadar indi. İşte bu değişime insan kaynağımızı ne kadar iyi hazırlayabilirsek o kadar başarılı olabiliriz."

KAPAT [X]

Varank, mirasçısı olmakla gurur duydukları medeniyetin geçmişte tıp, astronomi, matematik ve daha birçok bilime önemli katkılarda bulunduğuna işaret ederek bilimin sonu olmayan ve her geçen gün hızlanan bir yarış olduğunu vurguladı. Millet olarak sonuna kadar bu yarışın içinde olmak zorunda olduklarını ifade eden Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bizim hem tarihi hem de geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda hükümetlerimiz bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemine ciddi yatırımlar yaptı. Biliyorsunuz tam bir araştırma kampüsü içerisinde üst düzey ekipmanlara, laboratuvarlara, sosyal imkanlara sahip TÜBİTAK Fen Lisesi geçtiğimiz yıl eğitim hayatına başladı. Geçen ay Milli Eğitim Bakanımızla beraber açılışını yaptığımız, ülkemizin en büyük ortaöğretim yapılarından biri olan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü önümüzdeki sene öğrenci almaya başlayacak. Bunlar sadece birkaç örnek. Ülkemizi son teknoloji okul ve eğitim merkezleriyle donattık, donatmaya devam ediyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu altyapılar sayesinde yeteneği ve azmi olan bir gençliğe kavuşmak istiyoruz. Ama inanıyoruz ki bu özlem artık son buluyor. Çünkü sizler bu ülkenin özlem duyduğu gençliksiniz. Sizler TEKNOFEST kuşağı, büyük ve güçlü Türkiye'nin temel direklerisiniz."

- "Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da yapılacak"

Varank, doğru kariyer adımlarının ülkeye büyük faydalar sağlayacağını belirterek bilgisayarda, matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide katedilen başarıların Türkiye'yi zirveye taşıyacağını ifade etti.

Ülkenin geleceğine ve inovasyon ekosistemine sağlanacağı katkının önemini aktaran Varank, "Sözlerimi noktalamadan önce herkesin gurur duyacağı bir müjde vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl kız öğrencilerin bilgisayara olan ilgilerini artırmak amacıyla İsviçre'nin ev sahipliğinde ilk kez Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı düzenlendi. İnşallah 16-23 Ekim 2022'de bu olimpiyatın ikincisine Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Antalya markası bu alanda da ülkemizi gururlandıracak. Şimdiden bu olimpiyatta ülkemizi temsil edecek kızlarımıza başarılar diliyorum. Kızlarımızı bu olimpiyatta birinci olarak görmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında ödül alan öğrenciler ile komite başkanlarına madalya ve plaketlerini verdi.

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