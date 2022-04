Hal yasası yeniden gündemde

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için Hal Yasası gündemde. Edinilen bilgilere göre AK Parti'de yapılan toplantılarda, yasanın bir an önce Meclis'ten geçirilmesi gerektiği görüşü ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki günkü BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaretinde de Hal Yasası'nın gündeme geldiği belirtildi. Destici'nin düzenlemenin zaman kaybetmeden hayata geçmesi gerektiğine yönelik görüşüne Cumhurbaşkanı'nın da destek verdiği ve kısa süre içinde taslağın Meclis gündemine getirilmesinin planlandığını söylediği öğrenildi. Kanun ile komisyoncuların yüksek kar marjlarının denetleneceği ve büyük ölçüde fiyat artışlarının kontrol altına alınacağı belirtildi. Yapılan değerlendirme toplantılarında, üreticiden çıkan 4 liralık bir ürünün, ara maliyetlerle birlikte market ve pazarda en fazla 8-9 lira olması gerekirken,18 lira fiyatla satıldığına yönelik örnekler verildi.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNE KONTENJAN

Kanunun çıkması ile birlikte sebze-meyve hallerinin kayıt altına alınacağı, böylelikle her türlü ürünün kaç liradan hale girdiğinden kaç liradan çıktığına, son tüketiciye sunulana kadar her aşamanın denetleneceği belirtildi. AK Parti kurmayları, zincir marketlerle ilgili düzenleme ile Hal Yasası'yla ilgili çalışmaların birlikte yürütüldüğünü, her iki düzenlemede birbirini tamamlayan unsurlar bulunduğunu hatırlattı. Hal Yasası'yla ilgili taslakta, hallerde üreteci birliklerine yüzde 30 oranında bir kontenjan ayrılacağı ifade ediliyor. Ayrıca zincir marketlerin halleri devre dışı bırakıp, doğrudan tarladan ürün almalarının önüne geçilerek 'Kafalarına göre fiyat belirmelerinin' önleneceği belirtiliyor. Yaş sebze ve meyvenin yanı sıra, hallerde et ve süt ürünleri ile kesme çiçek satılmasına yönelik de taslakta bazı düzenlemeler bulunuyor.

YÜCEL KAYAOĞLU