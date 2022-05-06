Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

1960 yılında "Devlet Personel Dairesi" adıyla kurulan Devlet Personel Başkanlığı, 9 Temmuz 2018'de, bizzat çalışmalarını yürüttüğü 703 sayılı KHK'ya bir gece ansızın eklenen hükümle kapatılmıştı.

Kapatma sonrasında, Devlet Personel Başkanlığının yürüttüğü görevler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ana hizmet birimi olan Çalışma Genel Müdürlüğüne aktarılmıştı.

Ancak, DPB'den arta kalan görevler kamu bürokrasisinde etkinlik amacıyla kurumlar arasında paylaşılmaya başlandı. İlk önce görev ve yetkilerin bir bölümü Strateji Bütçe Başkanlığına, başka bir bölümünü de İnsan Kaynakları Ofisine aktarıldı.

Hali hazırda aynı görevleri yürüten 6 adet kurum bulunmaktadır.

Bir çok görevi kesişen ve DPB'den arta kalan görevleri yürüten kurumlar şu şekildedir:

- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

- Hazine ve Maliye Bakanlığı

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

- Strateji ve Bütçe Başkanlığı

- İnsan Kaynakları Ofisi

Görevlerin altı kuruma dağıtılması ne yazık ki yıllardır bir eşgüdümle yönetilen işleri zora sokmuş, personel motivasyonu bozulmuştur. Devlet Personel uzmanlarının bir kısmı Cumhurbaşkanlığına bir kısmı Strateji Bütçe Başkanlığına geçmiştir. Çalışma Genel Müdürlüğünde kalan uzmanlar ise rutin işleri yürütmeye çalışmaktadır.

Yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri her sorunu daha da büyütür hale gelmiştir. Örneğin istihdam fazlası personelin diğer kurumlara nakil işlemlerini yürütme görevi Çalışma Genel Müdürlüğüne verilmiş ancak kadro bilgileri Strateji Bütçe Başkanlığında kalmıştır. Kadro bilgilerini tutmayan bir kurum hangi nakil işlemini yapabilir ki?

"Kamu istihdamı ve buna ilişkin giderlerle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve uygulamayı izlemek" görevi Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiş ancak uygulama Çalışma Genel Müdürlüğüne bırakılmıştır.

"Personel ve teşkilata ilişkin mevzuat tasarılarının hazırlanmasına katkı sağlamak" görevi Çalışma Genel Müdürlüğüne verilmiş ancak Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin hazırlanmasında hiçbir şekilde bu Genel Müdürlüğün görüşüne dahi başvurulmamıştır.

Yaşanan sorunlar, bir gece yarısı kararnamesiyle kapatılan Devlet Personel Başkanlığının, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü gibi yeniden kurulmasını gerektirmektedir. ÇASGEM veya Türkiye Adalet Akademisi gibi kurumların dahi CBK ile kurulduğu bir kamu yönetiminde, Devlet Personel Başkanlığı yeniden ihya etmemek sadece iş ve işlemlerini DPB'ye göre yürüten kamu bürokrasisine eziyet etmekten başka bir anlam taşımayacaktır.

