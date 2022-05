Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

14 Mayıs 2022 tarih ve 31835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

İşte ilk göze çarpan önemli değişiklikler;

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabilecek.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılabilecek.

Okul pansiyonlarının açılabilmesi için en az 100 öğrenci kapasitesi 50 öğrenciye indirildi, bu değişiklikle 50 öğrencilik okul pansiyonları açılabilecek.

İşte o yönetmelik değişikliği;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) MEBCBS: Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemini,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uygun görülmesi halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "kurumların hizmet verdiği/vereceği binaların MEBCBS bina sıra numarasının yer aldığı" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Birinci fıkra dışında kalan Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar, valiliğin teklifi ve ilgili genel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Bilim ve sanat merkezleri dışındaki kurumların açılış teklifleri şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir."

"(4) Valilik, açılacak veya kapatılacak bütün kurumların kurum açma kapatma tekliflerini, kurumların hizmet verdiği/vereceği binaların MEBCBS bina sıra numarasını belirterek yapar ve kurum açılış kapanış onaylarında MEBCBS bina sıra numarası bilgisi yer alır.

(5) Birden fazla eğitim kurumu tarafından kullanılan veya kullanılacak binalarda, kurumların kullandığı/kullanacağı derslik sayısı bilgileri kurum açılış kapanış onaylarında yer alır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"j) Kurum açılacak binanın MEBCBS'ye altlık olacak verilerinin valiliklerce Bakanlık İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne iletilmesi,"

"(3) Kurumların hizmet verdiği binalardan taşınması halinde hizmet verilen mevcut binaya ait MEBCBS bina sıra numarası ile taşınılacak binaya ait MEBCBS bina sıra numarası bilgileri, ilgili genel müdürlüğe ve İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne gönderilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Anaokulu açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası bulunması gerekir.

b) Uygulama sınıfı ve ana sınıfı açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 10 olması gerekir.

c) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılır."

"c) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılır."

"(5) Ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde olması esastır. Ancak bu şartların sağlanamadığı durumlarda ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Özel eğitim ana sınıfı açılabilmesi için etkinlik/oyun odasının bulunması ve dersliklerin 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına uygun koşulları taşıması,"

"(7) Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezi açılabilmesi için;

a) Hizmet vereceği bölge nüfusunun 100.000'den az olmaması,

b) İl veya ilçe merkezinde müstakil bina veya okul/kurum binalarının uygun bölümünün tahsis edilmiş olması,

c) Bilim ve sanat merkezinde alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri olarak kullanılmak üzere genel zihinsel yetenek alanı için en az 8 derslik, müzik yetenek alanı için sesten yalıtılmış en az 2 derslik, görsel sanatlar yetenek alanı için en az 2 derslik bulunması,

gerekir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "100" ibaresi "50" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci fıkrasının (c) bendi ile getirilen istisnalar hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarında ise 40'ın altına düşmesi,"

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "maarif müfettişi" ibareleri "eğitim müfettişi" olarak, ikinci fıkrasında yer alan "maarif müfettişine" ibaresi "eğitim müfettişine" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Mevcut binaların kapatılma tekliflerinde MEBCBS bina sıra numarası referans gösterilerek rapor hazırlanır."

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.