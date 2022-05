Maarif Öğrencileri Uluslararası Bilim Yarışması'nda Dünya Birincisi oldu

Dünya ülkelerinin 1800'lerden beri oluşturduğu uluslararası eğitim liginde beş yılda ilk beşe girmeyi başaran Türkiye Maarif Vakfı Okulları başarıya doymuyor. 49 ülkede 427 eğitim kurumunda kendine özgü müfredatların uygulanacağı International Maarif Program ismiyle özgün bir akreditasyon sistemi geliştiren Türkiye Maarif Vakfı, öğrenci başarılarıyla da ülke ve dünya birincileri çıkarıyor.



Dünyanın en geniş kapsamlı uluslararası bilim ve mühendislik fuarı olan The International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) her yıl 78 ülkeden yaklaşık 1800 lise öğrencisi toplamda 4 milyon USD ödül için bireysel araştırmalarla katıldığı yarışmada Pak-Türk Maarif'ten iki kız öğrenci fizik alanında dünya birincisi oldu.

MAARİF ÖĞRENCİSİ HİMALAYA SEDİRİNDEN ÇEVRECİ DERİ ÜRETTİ

Bu sene Pakistan' dan toplam 6 öğrenci, uluslararası final aşaması için Amerika'nın Atlanta şehrinde finallere katılmak için yarıştı ve önce eyalet ardından Pakistan birinciliği elde ederek dünya finali için Amerika'ya gitti. Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları adına, Karachi Gulsha-e Iqbal Kız Lisesinden 12. Sınıf öğrencileri olan Talia Kulsoom ve Ume Kulsuum ile kimya öğretmeni Hira Bashir, ''Vegan Leather Obtained from Cedrus Deodara'' isimli projeleriyle kimya alanında finale kalarak Pakistan'ı temsil etme hakkı kazandı. Öğrenciler kimya öğretmenleri Hira Beşir rehberliğinde projeleriyle Cedrus Deodara (Himalaya sediri) ağaç türünden doğaya zararı bulunmayan deri üretmeyi başardı.



EYALET, ÜLKE VE DÜNYA BİRİNCİLİĞİ PEŞ PEŞE GELDİ

Söz konusu Bilim Fuarı üç turdan oluşuyor. Sindh, Karaçi'de düzenlenen bölgesel turun ardından Lahor'da ulusal tur ve final turu Atlanta, ABD'de yapıldı.

Pak-Türk Maarif öğrencileri katıldıkları yarışmada, önce Karaçi bölgesinde derece alarak finalist olarak Lahor' da yapılan ülke finallerine katıldı. Ardından aldıkları ülke derecesi ile de Pakistan'ı temsil etmek için Atlanta-ABD'deki uluslararası finallere katılmaya hak kazandı. 13 Mayıs tarihinde düzenlenen ödül töreninde fizik alanında dünya birinciliğini elde ettiler.