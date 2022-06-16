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Erdoğan'dan 'üye' talimatı: Seçim öncesi seçimi kazanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Hemen ardından 2023 seçim zaferinin sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bu oy aynı zamanda üye, üye, üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Haziran 2022 15:41
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Erdoğan'dan 'üye' talimatı: Seçim öncesi seçimi kazanacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başladığımız dönemde artık geçen her gün bizim için adeta hazine değerindedir. Sahayı sıkı tutmalıyız. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalıyız. Gündemi tayin eden daima biz olacağız. Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle insanlarımızın umutlarının adresi de yine biz olacağız.

BU PARTİYİ KENDİ İÇİNDEN YARALAYACAK KİMSEYE İZİN VERMEYİZ, KİMSEYE EYVALLAH ETMEYİZ

Siyasette de her işin başı insan kaynağıdır, kalitesidir. Milletvekilinden il-ilçe yönetimine, mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu esasına dayanan bir iletişim kurmasıdır. Halka tepeden bakan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Ülkesine, şehrine, partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar mecburi vasıflardır. Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti ve ülkemiz için de zarar görmektedir. Milli iradenin muhafızı olan AK Parti'nin kaderi ile ülkenin ve milletin kaderi et ve tırnak gibi birbiri ile iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat hesabı, kişisel kapris, dar ekip dayanışması bu misyonun üstüne geçemez. Bu partiyi kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz.

23 MİLYON ÜYE HEDEFİ

Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Hemen ardından 2023 seçim zaferinin sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bu oy aynı zamanda üye, üye, üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var mı? Var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir. Görüldüğü gibi zor bir konu değil.

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