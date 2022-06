AK Parti'lilerden İzmir'deki CHP etkinliğinde konuşan çiftçiye tepki

Saliha Özçınar Kutlu, her ay büyükbaş hayvanlarını satmak zorunda kaldığını öne süren Fatma Doğan'ın devletten aldığı desteklerden ve yeni traktöründen hiç söz etmediğini kaydetti.

Kutlu, Doğan'ın açıklamalarının doğru olmadığını savunarak, şöyle dedi:

"Korkudan, olumsuzluktan bahsetmek yerine kadim Anadolu topraklarının kadınları Nene Hatunlar, Şerife Bacılar gibi devletimizin iyi kötü her gününde yanında olmak zorunlu olduğumuzu, bugünlerin de geçeceğini, devletimizin her daim vatandaşımızın yanında olduğunu ve bugüne kadar yapılan destekleri her şeyi ile dile getirmesini beklerdik. Yapamadı. Bu vatandaşımızın devletimizden aldığı bazı haksız destekleri veya devletimizin hangi yeri, nasıl kullandığını devletimizin ilgili kurumlarına bildirmeyi kendime borç bileceğim. Tiyatro oyununuzu farklı yerlerde sergileyiniz. Bizler kanmıyoruz, biliyoruz. Bizler hepimiz biliyoruz ki el ele vererek dünyadaki bu ekonomik dalgalanmayı ülke olarak da Allah'ın izniyle en güzel şekilde atlatacağız."

- "7 hayvan almış"

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammed Şen de Fatma Doğan'ı dünkü toplantıya Kiraz CHP İlçe Başkanı'nın getirdiğini savunarak, şunları anlattı:

"CHP yalan beyanlarla sahte figüranlarla algı yönetimine devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Ödemiş'te konuşan ve hayvancılık yapan Fatma Doğan her ay 5 inek satmak zorunda kaldığını ve zor durumda olduğunu iddia etmişse de işte resmi belgelerdeki gerçekleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu şahsın 17 Haziran 2022 itibarıyla işletmesinde kayıtlı 25 adet sığırının bulunduğu ve 17 Haziran 2021 tarihinden itibaren işletmesindeki hayvan sayısını arttırdığı, ayrıca üzerine kayıtlı arazisi olduğu görülmektedir. Son bir yılda 7 adet çiftliğine hayvan almış ve son bir yıl içinde 6 hayvan doğumu olmuş."