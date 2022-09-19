AK Parti yol haritasını 28 Ekim'de açıklayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'in CNN TÜRK'teki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz AK Parti siyasi hareketi, seçimden seçime sahaya çıkan bir hareket değiliz. Cumhurbaşkanımız teşkilatçılığa çok önem verdiği için aşağıdan gelen geri bildirimleri son derece önemsiyor. Biz sürekli sahada olan bir siyasi hareketiz. Çok yoğun bir Ramazan sonrasında Meclis'in kapanmasıyla yaz dönemini geride bıraktık. Arkadaşlarımız çok yoğun bir yaz temposunda milletimizle buluştular. Şimdi bu çalışmaları artık seçime doğru şekillendirmeye başlıyoruz. Bizim için 3 adım var. Birincisi saha çalışmaları. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları adıyla yeni bir formata büründürüyoruz. İllerde ve bütün ilçelerde çok yoğun bir saha çalışması yapıyorlar.

Bizim açımızdan Genel Başkanımıza sunmak üzere sahanın nabzını şehir şehir aktarma gayreti içindeyiz. 81 ili biz bitirmiş olacağız, sonra 2. ve 3. turunu yapıyor olacağız. Bu şehirlerin nabzını tutmak adına çok değerli bizim açımızdan. Bu 1. aşaması. Türkiye'de 26 milyon hane var, her haneye gitmek, derdini dinlemek bizim birincil önceliğimiz. Bizim açımızdan her il her sokak her hane eşit derecede önemli. Bütün vatandaşlarımızın yanına gitmek bizim önceliğimiz çünkü biz Türkiye'nin partisi olduğumuzu düşünen bir siyasi hareketiz.

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"VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNE UYGUN SİYASET YAPIYORUZ"

Biz bütün vatandaşlarımızın beklentilerine uygun siyaset yaptığımızı düşünüyoruz. Ekonomi öncelikli başlıklardan bir tanesi. Bizim Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzı bu. Vatandaşın beklentilerine uygun siyaset üretmektir zaten AK Parti'nin tarzı. AK Parti, Türkiye'yi 21 yılda farklı bir noktaya taşıdı. AK Parti'nin bugün hala Türkiye'nin 1. partisi olmasının sebebi bu. Sahadan çok ciddi bir geri bildirim, o geri bildirimin bizim MYK'mızda gündem olmasıyla siyasetimi şekillendiriyor. İkinci aşamamız milletvekili arkadaşlarımızın performanslarının değerlendirilmesi, illerde varsa öne çıkan birisi bunların tespit edilmesi.

2023 SEÇİMLERİ

Milletvekili arkadaşlarımız inanılmaz yüksek bir performansla gayret gösteriyorlar. O gayret yeni arkadaşlarımız takviye edilerek mutlaka devam edecek. İl il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da çalışmasını yürütüyoruz. Üçüncüsü Seçim propaganda dönemi... 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak.

Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçimin öne alınmasıyla ilgili tartışma bizim gündemimizde yok. Muhalefet bunu defalarca gündeme getirdi. Sürekli bir tarih ifade ettiler, böyle bir gündemimiz yok. Haziran 2023'e de 9 ay kaldı, artık çalışmalara başlamanın da vakti geldi. Bu seçime mahsus, 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye'nin adil bir ülke olarak masaya davet edilmesinin kıymetini görüyoruz. Biz yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var.

Ana slogan açıklanmazsa bile orada biz konuşmasının arasında bunları göreceğiz. 28 Ekim'de AK Parti nasıl bir Türkiye hayal ediyor, onları Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşmış olacak.