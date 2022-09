Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun ilk temellerini atıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde ekrana gelen tv100 Özel yayınına konuk oldu. Bakan Murat Kurum, sosyal konut projesi, Büyük İstanbul depremi, kentsel dönüşüm çalışmaları ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Başvuru sayıları 5 milyona yaklaştı"

Sosyal konut projesiyle ilgili Bakan Kurum "4 Eylül'de başvurularımız başladı. İlan edildiği günden itibaren 81 ilimizde, ilçelerimizde büyük bir heyecanla karşılandı. Proje kapsamıyla toplumun tüm kesimlerine hitap ediyor. 81 ilden gelen talepler, sorular, vatandaşlarımızın merakla beklediği bu proje konusunda güzel izlenimler alıyoruz. Başvuru sayıları 5 milyona yaklaştı. Bu projenin %20'sini gençlere, %20'sini emekli vatandaşlarımıza ayırdık, %5'ini şehit, gazi ailelerimize %5'ini de engelli vatandaşlarımız için ayırdık. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza güvenini başvuru sayısıyla net bir şekilde gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Her ev hanesinden 1 başvuru alabiliriz"

Her evden sadece bir kişinin başvurabileceğini belirten Bakan Kurum "Bu süreci hakkaniyetli yönetmek zorundayız. Başvuru şartlarımız belli her ev hanesinden 1 başvuru alabiliriz ve başvuru yapacak kişilerin gelirleri İstanbul'da 18 bin liranın Anadolu'da 16 bin liranın altında olması gerekiyor. Biz bu projeyi açıkladığımız zaman maalesef muhalefet ne projeyi sahiplendi ne de projeye 'Hayır' dedi işte 'Yapamazlar', 'Edemezler, parayı bulamazlar' gibi birçok algı ve iftira üzerinden siyaset yapmaya devam ettiler. Geçmişe dönüp baktığınızda bu 20 yıllık süreçte kazandığımız 15 seçimde AK Parti olarak milletimize ne söz verdiysek büyük bir çoğunluğunu tutmuşuz. Bu belki dünyada örneği görülmeyecek bir siyaset anlayışı." dedi.

"5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz"

Gençlerin projeye ilgisinden bahseden Bakan Kurum "20 yıllık süreçte hep gençlerimizle birlikte yol yürüdük. Her şeyi onların lehine olacak şekilde düzenlemeler yaptık, onların geleceği için vizyon projeler koyduk ve gerçekleştirdik. Devlet bugün ülkemizin 100 yılını planlayacak şekliyle çalışıyor. Gençlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda biz projelerimizi şekillendiriyoruz. Yeni mezun olmuş gençlerimiz bizim projelerimizde çalışsın diye 'Yeni mezun' şartı koydu projelerimize ki bu projemizde de var. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimizin. Bu gençlerin bu projeye olan güveninin net bir göstergesidir. Projemiz alternatifli 2280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurup 1100-1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz" diye konuştu.

"Memur maaşına %40 zam geldi, biz %40 yapmak zorunda değiliz"

Projenin ödemesiyle ilgili Bakan Kurum "Bu bir sosyal konut projesi maaliyetine %40-50 gibi bir sübvansiyon ile başlıyoruz her gelir grubundan vatandaş buraya erişsin diyen devlet, ödemede güçlük çekmesi adına niye vatandaşını zorlasın? Geri ödeme güçlüğü çeken oran %1 bile değildir. Vatandaşımız direkt TOKİ'ye borçlanıyor, banka yok aracı yok. Taksitleri 2280 liradan başlıyor diyelim ki bir sonraki sene memur maaşına %40 zam geldi, biz %40 yapmak zorunda değiliz ki yapmamışız da zaten. Biz bunu hep gözettik gözetmeye devam edeceğiz." dedi.

"Konutlar kiraya verilebilecek"

Vatandaşın konutu kiraya verebileceklerini belirten Bakan Kurum "Vatandaşın kiraya verme hakkı var.. Orta gelirle ilgili de kampanya yapıyoruz, talep geldiği çerçevede yeni müjdeleri önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız vermeye devam edecek, yapılanların teminatı da Cumhurbaşkanımızdır. Bizi eleştiren muhalefetin yönettiği belediyeler var. Kılıçdaroğlu kendi Belediye Başkanlarına dönüp '3 buçuk senedir İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i yönetiyorsun niye bunlarla ilgili proje yapmadın?' diye sormuyorsun." şeklinde ifade etti.

"25 Ekim'de 17 ilde ilk temelleri atıyoruz"

Sosyal konut projesinin temel atma töreniyle ilgili Bakan Kurum "25 Ekim'de 17 ilde ilk temelleri atıyoruz. Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz. Bütün illerimize yazı yazdık 'İlde, ilçende ihtiyaç neyse bize bu ihtiyacı bildir' dedik. Valiliklere yazdık onlarda ilgililerle görüşmek suretiyle bize talepleri ilettiler. Bizde nüfus dağılımına göre adaletli şekilde sayıları belirledik ilçelere dağıttık." dedi.

"Siz 6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynarken biz milletin derdiyle meşgulüz"

6'lı masaya yönelik Bakan Kurum "Biz milletimizle hep kol kola yol yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz. Siz 6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynarken biz milletin derdiyle meşgulüz. 6'lı masa etrafında ikbal peşinde, gelecek kaygısıyla koşarken, biz vatandaşa proje üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz bu projeyi açıkladık kiralar, konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek"

Bakan Kurum "Gerçekten ev sahibi olamayan, umudu olan beklentisi olan vatandaşlarımızın ev sahibi olması. Gelir şartı koyduk ki bu vatandaşlarımız alsın. Alt gelir grubunu desteklemek zorundayız sosyal devlet budur. Dolayısıyla bizde bunu yapıyoruz. Ben burada arzı artırıyorum talep karşısında, orta gelire de proje açıklayacağız dolayısıyla 600 bin içerisinde de orta gelirin alabileceği şartları sağlamaya çalışacağız. Biz bu projeyi açıkladık kiralar, konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek." diye konuştu.

Bakan Kurum ilk kez tv100'de açıkladı

Kore ve Kıbrıs gazileriyle ilgili merak edilen bir konuya ilk kez tv100'de açıklık getiren Bakan Kurum "Biz şehit, gazi ailelerimize %5 kontenjan ayırdık. Burada gelen talep üzerine Aile Bakanlığımızla görüştük. Evi olmayan Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de bu projeye başvurabilecekler." dedi.

"Seçimle ilgili bir kaygımız yok"

"Seçimle ilgili bir kaygımız yok" diyen Bakan Kurum "İhtiyaçlar, talepler doğrultusunda 'Yaparsa AK Parti yapar' şeklinde bir sloganımız vardı emin olun bunu net bir şekilde biliyor. 2023'te milletimiz Cumhur İttifakı'na bu teveccühü yine gösterecek ve muhalefeti emekli edeceğiz." diye konuştu.

"250 bin konutumuzda mühendislerimiz, mimarlarımız çalışacak yeni mühendislerimiz çalışacak"

Projede çalışacak mühendis ve mimarlarla ilgili "250 sektörde ilk etapta 100 bin ikinci etapta ilave 200 bin yeni istihdam demek, 2 trilyon Lira ekonomik büyüklük demek ve bu manada bizim 250 bin konutumuzda mühendislerimiz, mimarlarımız çalışacak yeni mühendislerimiz çalışacak" diyen Bakan Kurum projelerdeki problemlerle ilgili de "Bizim Samsun'da devam eden birçok projemiz var o projelerde biz vatandaşımıza oradan kontenjan ayırıyoruz dolayısıyla 95 bininin ihalesini yaptık. Bazen problemler oluyor sonuçta hukuk devleti burası kalan 4-5 bin konutumuzu da kısa zamanda bitireceğiz." dedi.

"Arsalar için 10 yıl faizsiz ödeme var"

Arsalarla ilgili ise Bakan Kurum "37 ilde müşterek ve müstakil parseller olmak üzere başvuruları alacağız. Vatandaşımız bu arsalarda imar planına uygun bir şekilde konut yapabilecekler ve bu bedelleri 10 yıl faizsiz olarak ödeyebilecekler." dedi. "Biz kararlıyız, evi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana dek bu çalışmayı yapacağız" diyen Bakan Kurum "Cumhurbaşkanımız planlı kentleşme ve sosyal devlet anlayışını 81 ile yayacağımızı ve birbirinden eksiği olmayacağını ifade ettiler." diye konuştu.

"1150'sini bitirdik, kalanlarını da 2023 itibariyle teslim etmeye başlayacağız"

Fikirtepe'deki kentsel dönüşümle ilgili Bakan Kurum "Fikirtepe'de vatandaşımız imar planı çerçevesinde kentsel dönüşümle birlikte kat karşılığı veriyor ve kat karşılığı verdiği yerlerle %50-60'larla sözleşme yapıyor. Bu sözleşmeler yüklenici firmaların sıkıntıya girmesi sebebiyle sekteye uğruyor. İlk etap dediğimiz bu projeler yarım kalan projeler. Cumhurbaşkanımıza talepte bulundular ve gittik Fikirtepe'de 10 bin konutun ihalesini yaptık, inşaatlar devam ediyor. 1150'sini bitirdik, kalanlarını da 2023 itibariyle teslim etmeye başlayacağız." sözlerine yer verdi.

İmar affı

Aktaş'ın "Yeni bir imar affı gelir mi?" sorusuna Bakan Kurum "Şuan için öyle bir durum söz konusu değil." yanıtını verdi.

"Bizi yalanlarla iftiralarla eleştirip kendilerine bakmadığı anlayışı rafa kaldırmaları gerekiyor"

"Yapılan düzenlemeler ve çalışmalarla Türkiye'deki yapı stokunun %60-65'i güvenli hale geldi" diyen Bakan Kurum "Onlar her ne kadar yapmadığımızı iddia etseler de vatandaşımızla dönüşüm projelerini yürütüyoruz. Depremle ilgili her şeyi sahaya vermiş durumdayız. Belediyeler dönüşüm projelerine ağırlık vermek zorunda 'Yapacağım' deyip yapmamak yok 'Bütçeye koyacağım' deyip o bütçeyi dönüşümde kullanmamak yok. Bizi yalanlarla iftiralarla eleştirip kendilerine bakmadığı anlayışı rafa kaldırmaları gerekiyor. Bizi bu konuda eleştiren muhalefet aynaya niye bakmıyor? Hadi biz yapamadık doğrusunu sen göster. 10 bin, 100 bin yapılacaktı 500'ü geçmez Ankara'da yapılacaktı ne oldu? Niye teslim edemedin? Algı işini iyi yapıyorlar kabul etmek lazım. Bu anketler nedir bilmiyorum ilgilenmiyorum. Bu makamda oturduğum süreçte Cumhurbaşkanımızın Türkiye ideali yolunda hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

"Telefonumuz 24 saat açık ne zaman arasalar bana ulaşabilirler"

Sözlerini sürdüren Bakan Kurum "'2023'te şunları yapacağım' diyorsun örneğini bir göster, göster de inansın millet. Şimdi bu algıyla, reklamla olmaz bunların hepsinin cevabını milletimiz sandıkta verdi vermeye de devam edecek. Bizim gelecek seçim kaygımız veya hesabımız yok. Telefonumuz 24 saat açık ne zaman arasalar bana ulaşabilirler. Bizim buradan isteyip de yapamadıkları hiçbir şey yoktur. Biz burada belediye ayırt edemeyiz, vatandaş ayırt edemeyiz. 84 milyona hizmet etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesi

Kanal İstanbul projesiyle ilgili Bakan Kurum "TOKİ özel bütçeli bir kuruluş hazineden destek alabilir ama kendi sermayesiyle dönen bir kuruluş. Cumhurbaşkanımız, Kanal İstanbul'da 'Hazineden bir kuruş çıkmayacak Yap-İşlet-Devret modeliyle yapacağız' dedi. Burada dolar kuru İmamoğlu'nu niye ilgilendiriyor? Kanal İstanbul'u Cumhurbaşkanımız açıkladı milletimizle paylaştı ve %52 oy alarak seçildi. Açıklanmış, proje toplumun büyük bir kısmı tarafından kabul edilmiş. En başa dönüp 'Bunu İstanbul'un sahibine sordunuz mu?' O gün sormuşuz. " dedi.

2053'te net sıfır emisyon hedefi

Sözlerini sürdüren Bakan Kuurm "20 yıllık yaptığımız şehircilik, çevre, doğa koruma projelerine Cumhurbaşkanımız 2053'te net sıfır emisyon hedefini yakalayacağımızı dünyaya ilan ettiler. 2 gün önce hep birlikte 2053'e ilişkin hedeflerimizi tartıştık, iklim kanunumuzu hazırlıyoruz. Salda'da bizden veya insan kaynaklı zarar söz konusu değil. Bu kadar Salda heveslisi arkadaşlarımız, sahip çıkacak kardeşlerimiz o eski halini gördüğü zaman niye sahip çıkmadılar? Biz buraları koruma altına aldık, koruduk." ifadelerini kullandı.