Numan Kurtulmuş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması

Kurtulmuş, partisinin Kayseri İl Başkanlığını ziyaretinde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir seçim havasına, bir seçim sürecine girdiğini söyledi.

AK Parti'nin her zaman seçime hazır vaziyette çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şu anda teşkilatlarımız, Türkiye'nin her yerinde, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız bütün kademeleriyle birlikte önemli bir dönemin çalışmalarını başlatmış durumdayız. Hedefimiz yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak. Bu hedef etrafında kenetlenmiş, ortak bir vizyonu olan, ortak bir gelecek tasarımı olan ve milletimizin beklentilerini, taleplerini, siyaset sahnesine taşımayı bugüne kadar fevkalade güzel bir şekilde başarmış olan bir siyasi parti. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde girdiği her seçimi kazanmış olan bir siyasi hareket. İnşallah 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanı'mızı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirerek milletimizin oylarıyla ve ardından da aynı gün kurulacak sandıklarda AK Parti'yi açık ara birinci parti yaparak, parlamentonun en güçlü siyasi grubu olarak, inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokacaktır."

Siyasetin yorucu bir iş olduğunu anlatan Kurtulmuş, milleti daha ileriye taşımak isteyen, hedefleri olan siyasi partilerin Türkiye'de her zaman başarılı olduğunu söyledi.

- "Biz sosyal medyanın iyi ve insani bir şekilde kullanılmasından yanayız"

Bir gazetecinin, "TBMM Genel Kurulunda görüşülen basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifini nasıl değerlendirdiğini" sorması üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz sosyal medyanın iyi ve insani bir şekilde kullanılmasından yanayız. Sosyal medya samimi, iyi niyetli kullanımlar bakımından çok doğru bir araçtır, iyi bir imkandır ve çok dinamik bir yerdir ama burada alanın dinamikliğini de kullanarak, bazen bakıyorsunuz 'no name' hesaplar üzerinden her türlü itibar suikastları yapılıyor, hakaretler yapılıyor, iftiralar yapılıyor. Buranın bir şekilde disiplin altına alınması, sözü olanın 'benim söyleyeceğim söz var' diyenin çok daha net bir şekilde söyleyebilmesini temin edecek hazırlıklar, uzun hazırlıklarla bu yasa gündeme gelmiştir. Daha da garibi bu yasanın temel omurgasını oluşturan Avrupa Birliği'nin sosyal medya düzenlemesidir. Hatta bazı cezalarla ilgili konularda örnek olsun diye söylüyorum, Türkiye'nin bu teklifle birlikte gelen ceza düzenlemelerinin bir kısmı Almanya'dan dahi çok çok daha hafiftir. Yani bu böyle bir konu. Avrupa ülkelerinde gündeme geldiği zaman reform oluyor, özgürlük alanlarının genişletilmesi oluyor, Türkiye'de gündeme geldiği zaman otokrasi ya da bir sansür uygulaması gibi görülüyor. Hayır öyle değil. Sözü olan, samimi olan, açık fikri olan, siyasi görüşü ne olursa olsun, ne söylerse söylesin onların rahat bir şekilde, disiplinli bir şekilde söz söyleyecekleri bir alan olacak. Bu, itibar suikastlarının olduğu, birtakım gayriresmi işlerin döndüğü kirli bir alan haline gelmesini önleyecek bir girişimdir. İnşallah meclisin kararıyla birlikte, onaylamasıyla birlikte yasanın çıkacağını ümit ediyoruz."

Ziyarette, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile bazı ilçe belediye başkanları da yer aldı.