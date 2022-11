Göz göre göre facia! Maden ocağı sabıkalı çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği madenin, Bakanlık uzmanlarınca patlamadan 3 gün önce denetlendiği ortaya çıktı. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinledi.

Amasra Maden Müessesesini her yıl düzenli olarak denetlediklerini ifade eden İş Başmüfettişi Alpaslan Kılıçarslan "En son, kazadan önce, ayın 5'i ile 11'i arasında bir denetimimiz var. Bu denetimde 19 mevzuata aykırılık tespit etmişiz. Bunların 16'sı teftiş esnasında giderilmiş, kalan 3'ü için ise idari para cezası önerilmiş. Şu an rapor değerlendirme aşamasında ama yaklaşık 220 bin lira civarında idari para cezası çıkıyor. Onun dışında, her sene yüksek miktarlarda para cezası görüyoruz.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ