Kayıp askerin ailesinden HDP'li Gergerlioğlu'na cevap

Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde oturan Bazna ailesinin çocukları Mustafa Bazna, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna katıldı. Girdiği çatışmanın ardından Mustafa Bazna'dan bir daha haber alınamadı. Aile oğullarından gelecek haberi beklerken, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabında paylaşım yaparak, "Yeğenim Mustafa Bazna Zap bölgesinde uzman askerdi. Kendisinden 15 gündür haber alamıyoruz ve yapılan açıklamada kayıp şehit veya esir alınmış olabileceğini söylüyorlar. Akıbetini öğrenmek istiyoruz, Bize başvuran Çorumlu aile çocuklarının akıbetini soruyor" dedi. Gergerlioğlu, Mustafa Bazna'nın dayısından, kendisine talep geldiğini iddia ederek, paylaştığını belirtti.

HDP Milletvekiline aileden tepki

Gergerlioğlu'nun paylaşımı sonrası Bazna ailesi, HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Mustafa Bazna'nın ağabeyi Mehmet Bazna, kardeşinin durumunun siyasete alet edilmemesini isteyerek, "Bu ayın 15'inde Salı günü saat 12.00 sıralarında valimiz, emniyet müdürümüz bütün birimler ailemize gelerek konunun detaylarını anlattılar. Kardeşimin operasyonda ulaşılamadığını, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdiler. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu bildirdiler. Bu süreçten sonra artık devletimizin bütün birimleri ve kademeleri yanımızda olmaya devam etti. Bakanlıklarımız, kurmay başkanlığımız, askerlik şubelerimiz bizimle irtibata geçti. Cumhurbaşkanımıza kadar bu olay intikal etti. Hepsi yanımızda oldu. Ben Türkiye Değişim Partisi Merkez ilçe Başkanı olarak görev yapıyorum. Ancak biz konuyu siyasete alet etmek istemedik. Hiçbir açıklama yapmadık ya da siyasi partilerle irtibata geçmedik. Bunu siyasi malzeme haline getirmek isteseydik, genel başkanımız Mustafa Sarıgül'le bir basın açıklaması yapardık ama insanların milli duyguları, böyle durumlardaki hassasiyetleri üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tweetini gördük ailecek çok üzüldük. Dayısının kendisine başvurduğunu, ailenin askerin akıbetini öğrenmek istediğini yazmış. Hiçbir şekilde böyle bir talebimiz olmadığı gibi, bizim dayımızda yok. Bin canımız olsa binini de veririz ama hiçbir şekilde HDP gibi bir partiden, ya da onun vekilinden medet ummayız" dedi.

Baba Bazna; "Ben Devletime güveniyorum"

Baba Ramazan Bazna ise devlete sonsuz güvendiklerini söyleyerek, "Ben evladım üzerinden siyasi oluşumların, hele hele HDP gibi bir oluşumun rant sağlamasını ve benim acımın üzerinden provokasyon yapıp belli bir çıkar sağlamaya çalışmaları beni derinden üzmüştür. Benim devletim güçlü bir devlettir. Her zaman yanımızdadır, her zaman yanımızda olmuştur. Bu ilelebet böyle olacaktır. Ben birilerinin kalkıp benim acımın, yasımın üzerinden rant sağlamaya çalışması manevi değerlerimin hiçe sayılması içimi acıtmıştır. Bunun bu şekilde olmasından büyük rahatsızlık duydum. Benim bu insanlarla, böyle bir oluşumla ne benim ne evlatlarımın hiçbir şekilde alakası olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman bizim yanımızdadır. Ben oğlumun kayıp olduğunu düşünmüyorum. Oğlum bir operasyondadır. Süreç uzun bir süreçtir. Biz kudretli Türk devletine, cumhuriyetimize, askerimize, polisimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sonsuz güveniyoruz. Gerekeni zaten yapıyorlar, yapacaklarını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatanı olmayanın, evladı, namusu, bayrağı olmaz"

Baba Bazna ayrıca, 6 oğlu ve kendisinin vatan için seve seve can vereceğini dile getirerek "6 tane oğlum var, altısı da bırak altısını benim kendi bedenimde her şekilde vatana feda olsun. Vatanı olmayanın evladı, namusu, bayrağı olmaz. Kimliği de olmaz. Kimliksiz bir insan düşünülmediği için önce benim her şeyden önce kendi canımdan önce de vatanım gelir. Herkes bunu böyle bilsin. Kimse benim evlatlarım üzerinden provokasyon yapmasın" şeklinde konuştu.