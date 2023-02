Deprem kayıtlarındaki 1 harf hatası nedeniyle 'ölü' görünüyor

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, depremlerde Diyarbakır'da 9 Şubat'ta hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçtiğini öğrendi.



Özçelik'e önceki gün trafik kontrolü sırasında nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü bildirildi. Bu bilgi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Özçelik, karakola giderek bilgi almak istedi. Karakolda parmak izi kontrolü yapılan Nejat Özçelik'in kimliği teyit edildi. Ölen akrabasının ismiyle olan benzerliği nedeniyle kayıtlarda bir hata yapıldığı anlaşıldı. Özçelik, e-devlet, banka hesaplarına girerek kontrol etmek istediğinde, erişim engeliyle karşılaştı. Özçelik, nüfus müdürlüğüne giderek ölmediğini ispatlamaya çalıştı. Ehliyet ve kimliğini göstererek, hayatta olduğunu belirtmesine rağmen kayıtlar düzeltilmedi. Özçelik dilekçeyle başvuru yapması gerektiği söylendi. Kayıtlarda 11 gündür ölü olarak görünen Necat Özçelik, hayatına devam edebilmek için bu hatanın düzeltilmesini istiyor.



"GENEL SİSTEMDE ÖLÜ OLARAK GÖRÜNDÜĞÜMÜ SÖYLEDİLER"

Özçelik, Necat Özçelik'in uzaktan akrabası olduğunu, hayatını kaybettiği öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirterek, "Şile otoyolunda polis ekiplerinin yapmış olduğu rutin trafik kontrolü için durduruldum.

Ehliyet ve kimliğimi istediler, verdim. Daha sonra polis memuru şaşkınlık yaşadı. Sistemde ölü olarak göründüğümü söyledi. O an ben de şaşırdım, e-devlet sistemine ve banka hesaplarıma girmeye çalıştım ama, giremedim. Trafik polisleri asayiş ekiplerini çağırdılar, ekiplerle birlikte Atakent Polis Merkezi'ne gittik. Burada parmak izi taramasında Nejat Özçelik olduğum sistemde göründü. Fakat genel sistemde hala ölü olarak göründüğümü söylediler" dedi. Polis merkezinde de sorunun çözülmediğini anlatan Özçelik, "Nüfus Müdürlüğü'ne giderek dilekçe yazdım. Sağ olduğumu kanıtlamak için belgeler sundum. Ama çözülmedi. Hastayım ama hastaneye gidemiyorum, bankalarda erişim engeli olduğu için işlem yapamıyorum. Şu an her yerde ölü göründüğüm için mağdurum. En kısa sürede de mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.



Bu sırada anlaşmazlık nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik olduğunu belirten Özçelik, "Avukatıma vekalet vermem gerekiyor. Notere gittiğim görevliler sistemde ölü göründüğüm için vekalet veremeyeceğimi söyledi. Çok zor durumdayım. Ölüm nedenim sistemde doğal afet yazıyor ama ben yaşıyorum. Sağ olduğumu söylüyorum" dedi.