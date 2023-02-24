Deprem kayıtlarındaki 1 harf hatası nedeniyle 'ölü' görünüyor
İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, depremde Diyarbakır'da hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle, kayıtlara 'ölü' olarak geçtiğini öne sürdü.
İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, depremlerde Diyarbakır'da
9 Şubat'ta hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği
nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçtiğini öğrendi.
Özçelik'e önceki gün trafik kontrolü sırasında nüfus kayıtlarında ölü olarak
göründüğü bildirildi. Bu bilgi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Özçelik, karakola
giderek bilgi almak istedi. Karakolda parmak izi kontrolü yapılan Nejat Özçelik'in
kimliği teyit edildi. Ölen akrabasının ismiyle olan benzerliği nedeniyle kayıtlarda
bir hata yapıldığı anlaşıldı. Özçelik, e-devlet, banka hesaplarına girerek kontrol
etmek istediğinde, erişim engeliyle karşılaştı. Özçelik, nüfus müdürlüğüne giderek
ölmediğini ispatlamaya çalıştı. Ehliyet ve kimliğini göstererek, hayatta olduğunu
belirtmesine rağmen kayıtlar düzeltilmedi. Özçelik dilekçeyle başvuru yapması
gerektiği söylendi. Kayıtlarda 11 gündür ölü olarak görünen Necat Özçelik, hayatına
devam edebilmek için bu hatanın düzeltilmesini istiyor.
"GENEL SİSTEMDE ÖLÜ OLARAK GÖRÜNDÜĞÜMÜ SÖYLEDİLER"
Özçelik, Necat Özçelik'in uzaktan akrabası olduğunu, hayatını kaybettiği öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirterek, "Şile otoyolunda polis ekiplerinin yapmış olduğu rutin trafik kontrolü için durduruldum.
Ehliyet ve kimliğimi istediler, verdim. Daha sonra polis memuru şaşkınlık yaşadı.
Sistemde ölü olarak göründüğümü söyledi. O an ben de şaşırdım, e-devlet sistemine
ve banka hesaplarıma girmeye çalıştım ama, giremedim. Trafik polisleri asayiş
ekiplerini çağırdılar, ekiplerle birlikte Atakent Polis Merkezi'ne gittik. Burada
parmak izi taramasında Nejat Özçelik olduğum sistemde göründü. Fakat genel sistemde
hala ölü olarak göründüğümü söylediler" dedi. Polis merkezinde de sorunun
çözülmediğini anlatan Özçelik, "Nüfus Müdürlüğü'ne giderek dilekçe yazdım.
Sağ olduğumu kanıtlamak için belgeler sundum. Ama çözülmedi. Hastayım ama hastaneye
gidemiyorum, bankalarda erişim engeli olduğu için işlem yapamıyorum. Şu an her
yerde ölü göründüğüm için mağdurum. En kısa sürede de mağduriyetimin giderilmesini
istiyorum" diye konuştu.
Bu sırada anlaşmazlık nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik olduğunu belirten Özçelik,
"Avukatıma vekalet vermem gerekiyor. Notere gittiğim görevliler sistemde
ölü göründüğüm için vekalet veremeyeceğimi söyledi. Çok zor durumdayım. Ölüm
nedenim sistemde doğal afet yazıyor ama ben yaşıyorum. Sağ olduğumu söylüyorum"
dedi.