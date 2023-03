Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Seçim süreci

Bizim seçim sürecinde gündemimiz yine deprem olacaktır. Gündem sapmasına yol açacak sürecin geride kalması ve seçim tartışmalarından çıkılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bize bu imkanı verecektir. Depremin ilk gününden itibaren asla siyasi tartışmalara girmedik. Milletimizi devletine karşı tahrik edenleri de yalan ve iftiralarla çalışmaları tehlikeyi atanları da, gördüğümüz duyduğumuz her şeyi not ettik. Yalan ve iftiralarla çalışmaları tehlikeye atanları, rahat koltuklarında ahkam kesenleri de, insanlarımız can derdindeyken mal bölüşümüne düşenleri de not ediyoruz. Ülkemiz bu felaketin izlerini silip normal günlerine dönünce herkese hakkettiği cevabı vereceğiz.

10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla süreci başlatıyoruz. 11 Mart itibarıyla seçim takvimiyle ilgili hususlar YSK'nın ilgi alanına girmektedir.

İkametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerin hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlıyoruz.