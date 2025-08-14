Trump-Putin görüşmesinin saati belli oldu!

Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın gerçekleşecek kritik görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Ushakov, görüşmenin yerel saatle 11.30'da başlayacağını bildirdi. Bu, Türkiye saatiyle 22.30'a denk geliyor.

Putin-Trump zirvesinde hassas meselelerin ele alınacağını bildiren Ushakov, program üzerinde anlaşıldığını ifade etti.

Rus heyeti, Ushakov'la birlikte şu isimlerden oluşacak: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Anton Siluanov ve Putin'in yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriev.

Putin ve Trump'ın tercümanlarla birlikte birebir görüşeceğini belirten Ushakov, "Trump ve Putin, aynı zamanda heyetlerle de toplantı yapacak ve kahvaltı eşliğinde de görüşecek. Temel mesele, Ukrayna krizinin yönetilmesi olacak" dedi.

İki liderin zirvenin sonunda basın toplantısı düzenleyeceğini kaydeden Rus yetkili, şunları ekledi: "Ticaret ve ekonomi alanları da dahil olmak üzere ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulması beklenmektedir. Bu işbirliğinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve ne yazık ki bu potansiyelin henüz kullanılmadığını belirtmek isterim."