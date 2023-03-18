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Sel şehir merkezini vurdu tarım arazileri çok zarar görmedi

Önce deprem ardından selin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da ilk bilanço ortaya çıkmaya başladı. Tarım arazilerinin ciddi zarar görmediğini belirten sektör temsilcileri, "50 bin dönümlük alan selden etkilendi" dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Mart 2023 08:30, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 08:13
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Sel şehir merkezini vurdu tarım arazileri çok zarar görmedi

Türkiye'nin tarım arzında büyük öneme sahip olan illerinden Şanlıurfa ve Adıyaman önce deprem ardından da sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Daha çok şehir merkezinin etkilendiği sel felaketinden tarım arazileri ciddi bir zarar görmedi. Şanlıurfa'da 50 bin dönümlük alanın selden etkilendiğini anlatan sektör temsilcileri, "Bu alanda 200 ila 300 bin ton arasında buğday hasadı yapılıyor. Buğday köklerinin sudan ne kadarının etkilendiğini, ne kadarını çürüttüğünü tam bilemiyoruz. Bu zarar zamanla ortaya çıkar. Ancak korktuğumuz kadar büyük bir hasar yok" dedi.

50 BİN DÖNÜM ETKİLENDİ

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, kırsalda en büyük etkiyi Harran ve Akçakale bölgelerinin aldığını belirterek, "Sular bugün (dün) çekilmeye başladı. İlk yağışın olduğu gün çok korkmuştuk ancak korktuğumuz kadar büyük bir tabloyla karşılaşmadık" dedi. Harran ilçesinde 15 bin dönüm arazinin selden etkilendiğini aktaran İpar, "Akçakale'de ise 5 bin dönümlük bir alan var. Diğer köyler ve irili ufaklı yerleri de aldığımızda yaklaşık 50 bin dönüme yakın bir arazinin selden etkilendiğini öngörüyoruz. Ayrıca Haliliye'de 50 adet sera da yüzde 40 oranında hasar gördü" ifadelerini kullandı.

YAĞIŞ SÜRERSE SIKINTI OLUR

50 bin dönümlük arazide buğday ve arpa ekimlerinin yapıldığını aktaran İpar, "Buradan yaklaşık 200 ila 300 bin ton arasında buğday hasadı yapılıyor. Buğday köklerinin sudan ne kadarının etkilendiğini, ne kadarını çürüttüğünü tam bilemiyoruz. Bu zarar zamanla ortaya çıkar" şeklinde konuştu. Selin toprak üzerindeki 4-5 cm'lik verimli tabakayı da götürdüğünü anlatan İpar, "Bu durum verimi olumsuz etkiliyor. O nedenle gübre atımı daha çok önem taşıyor" dedi. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da, yağış uyarılarının devam ettiğine dikkat çekerek, "Bugüne kadar yağan yağışın yarısı da yağsa çok ciddi sıkıntı olur çünkü artık bu yağış mahsulü çürütür. Bizim için asıl sıkıntı o zaman başlar" ifadelerini kullandı.

SEL VERİMİ DÜŞÜRÜR

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, selden en çok Tut ilçesinin etkilendiğini söyledi. Özkan, "Tut ilçesi yamaçlık bir alandır. Çiftçilerimiz yamaç alanlara taşlar örmüştü ancak heyelan olunca bu taşlar arazilerin üzerine geldi. Buradaki tarla, bahçe ve seralar zarar gördü. Kaç dönüm alanda zarar var henüz bilmiyoruz. Tarım İl Müdürlükleri araştırmalarını sürdürüyor" dedi. Bölgede nohut ve mercimek ekimi yapıldığını anlatan Özkan, "Ürün köklerinde çürüme var mı bilmiyoruz. Bazı bölgelerde sular hala tam çekilmedi. Aynı zamanda burada tütün ekimi de yapılıyor. Bu ekim yapılan alanlarda toprağın verimi sel nedeniyle düşmüştür" ifadelerini kullandı. Deprem nedeniyle merkezdeki insanların bazı kişilerin köylerine döndüğünü anlatan Özkan, "10 haneye düşen köylerin nüfusu 100-200 haneye çıktı. Buradaki insanlar yeniden hayata dönebilmek için hibe desteği bekliyor" dedi.

300 KÜÇÜKBAŞ 50 BÜYÜKBAŞ

KIRMIZI Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, "Bölgedeki birliklerden aldığımız ilk verilere göre 300 küçükbaş, 50'ye yakında büyükbaş telef olmuş durumda. Üzücü ancak bu durum piyasayı bozacak bir etki taşımaz. Tarım Bakanlığımız da hayvan teleflerine karşı besicilere aynı sayıda hayvan bağışı yapılacağını söyledi. Umarız çiftçi ve besicilerimiz en kısa sürede toparlar" dedi

Betül ALAKENT

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