Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısını yineledi - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.