Adıyaman'da tam donanımlı konteyner sayısı 823'e ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzedeler için kurulan tam donanımlı konteynerlerin sayısı 823'e çıktı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ile TOKİ koordinesinde, çadır ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanlarının kurulumu etap etap devam ediyor.

Afetzedeler için oluşturulan Altınşehir Konteyner Kent'te ekipler, konteyner sayısının 1817'ye çıkarılması için gece gündüz çalışıyor.

Çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, kütüphane, mescit, derslik, kıraathane, çamaşırhane, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezinin de yer aldığı alana şu ana kadar 823 konteyner yerleştirildi.

-Önce altyapı hazırlanıyor

Altınşehir Konteyner Kent Koordinatörü Nurullah Geylani, AA muhabirine, ilk iki etapta kurulumu tamamlanan 446 konteynere 1817 depremzedenin yerleştirildiğini söyledi.

Üçüncü bölgede de 377 konteyneri hazır hale getirdiklerini aktaran Geylani, "Konteynerler peyderpey geliyor. Altyapı ve zeminler tamamlandıkça konteynerleri yerleştiriyoruz. Bordür taşları yerleştiriyoruz. Buranın tamamının yapımı 15 gün içerisinde biter diye tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Mesaimiz yok, yeter ki milletimiz bir an önce yerleştirilsin." dedi.