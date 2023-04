Mahallelinin yolunu gözlediği leylek Sadık, yuvasına geldi

Dilaver Bey Mahallesi'nde Dar-ül Hadis Camisi karşısında yer alan fabrikanın çatısı, mahalle sakinlerinin "Sadık" adını verdikleri leyleğe yuva oluyor.

Ağaç dalları ve otlarla yuvasını yapan leylek, yaklaşık 10 yıldır yuvasına sadık olması dolayısıyla bu isimle anılıyor.

Baharın müjdecisi leyleklerin kente gelmesiyle birlikte mahalle sakinleri de merakla leylek Sadık'ı bekliyor.

- "Sadık'ı dört gözle bekliyoruz"

Mahalle sakinlerinden Uğur Doyran, AA muhabirine "Sadık" adını verdikleri leyleğin mahallenin maskotu haline geldiğini söyledi.

Leyleğin bu yıl geçen yıllara göre erken geldiğini belirten Doyran, "Sadık'ı her yıl karşılıyoruz. Bu yıl da karşılamak nasip oldu. Sadık'ı her yıl gördüğümüz için onu gagasından ve renginden tanıyoruz. Her sene bahar aylarında gözlerimiz yollarda, Sadık'ı dört gözle bekliyoruz. Yuvasını kuruyor ve göç mevsimine kadar burada kalıyor. Buraya gelmesi bizi sevindirdi. Uzun yıllardır metruk haldeki koza fabrikasına yaptığı yuvasına geliyor." diye konuştu.

Dar-ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol da leyleğin her yıl aynı yuvasına gelmesinden dolayı "Sadık" adının uygun görüldüğünü ifade etti.

Leyleğin mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdüğünü anlatan Erkol, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıl önce bir leylek metruk haldeki koza fabrikasına yuva yaptığında şaşırmıştık. Ondan sonra tabii yıllar içinde yavruları oldu, onlar büyüdü. Göç ettikten sonra her baharda geldiğini gördük. Mahalleli olarak hem şaşırdık hem sevindik. Buraya devamlı geldiği için ona Sadık adını verdik. Mahalle sakinleri olarak bahar aylarında gökyüzünde onu arıyoruz. Özellikle bize leyleğin gelip gelmediğini soranlar oluyor. Herkes merak ediyor."