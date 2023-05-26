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26 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

26 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 00:01, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 00:03
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26 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Balkan Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Siverek İlçe Başkanlığı ile esnafı ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.00/11.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da İmam-ı Gazali Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet edecek, Tuzla, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy'e ziyaretlerde bulunacak, Çekmeköy Doğa Parkı'nda gençlerle turnuvada buluşacak.

(İstanbul/13.00-19.30)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yörük Dernekleri ile bir araya gelecek.

(Antalya/15.30)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuşadası, Söke, Germencik, İncirliova, Köşk, Sultanhisar, Nazilli ilçeleri ile Aydın'ı ziyaret edecek.

(Aydın/14.45-22.30)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Büyükçekmece'de Aydınlı Grup işçileri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Tepecik Meydanı'nda miting yapacak, Esenyurt'ta ilçe teşkilatı ile Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle buluşacak, Bağcılar'da Kastamonu Evliyaları ve Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri Anma Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.30-20.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BEBKA Yeşil Dönüşüm Çalışmaları programı, Mazbata Töreni ve Vefa Gecesi buluşmasına katılacak.

(Eskişehir/11.00/17.00/19.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelecek.

(Trabzon/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ZAHA Araçları Teslim ve GZPT Modernizasyon Projesi İmza Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı ulusal eğitim istatistiklerini ve 2023 yılı bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karatekin Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı kıldıracak.

(Çankırı/12.49)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Senato toplantısına, Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılışı ile öğrenci buluşmasına katılacak.

(Çankırı/11.00/15.30)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de tek maç eleme usulüne göre yapılacak play-off 1. tur müsabakalarında Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

(Muğla/17.00/Sakarya/20.00)

2- TFF 3. Lig'de play-off 1. tur müsabakaları 3. Grup'ta yapılacak 2 maçla tamamlanacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi başlayacak; Türk Telekom-Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor ilk maçları yapılacak.

(Ankara/18.00/İzmir/20.30)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in yarı final mücadelesi Beşiktaş Yurtbay Seramik-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ilk maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.45)

5- Spor Toto Su Topu Süper Lig'in final serisi dördüncü maçında ENKA, Galatasaray'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

6- Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Fetih Kupası sona erecek.

(İstanbul)

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