Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı sözü: Bütün borçları devralacağız

Gözler 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasına çevrilirken, liderler seçmenin gönlüne girebilmek için hem meydanlarda hem de canlı yayınlarda vaatlerini sıralıyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da vatandaşların cep telefonlarına 'kredi kartı borçları' hakkında bir kısa mesaj göndererek ilgi çeken bir vaatte bulundu.

'BORÇLARINIZI HAZİNE DEVRALACAK'

Kısa mesajda, "Ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak" ifadeleri yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği kısa mesaj şöyle;

"Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.

FAİZ SİLİNECEK, ANA PARA TAKSİTLENDİRİLECEK

Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak.

Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur!

Vatanını seven sandığa gelsin."