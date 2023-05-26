Erdoğan: Özdağ İçişleri Bakanlığı istedi reddettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk televizyonunda soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN Türk televizyonunda soruları cevapladı. 28 Mayıs'ta yapılacak 2.tur seçimle ilgili mesajlar veren Erdoğan, muhalefete de sert göndermelerde bulundu. Ümit Özdağ ile AK Parti arasındaki görüşmelerle ilgili detaylar veren Erdoğan, satır başları ile şunları kaydetti:

* Ümit Özdağ bakanlık istedi: Sinan Bey'in bize katılımında bir pazarlık olmadı. Sinan Bey Cumhur İttifakı için çalışmalara da başlamış durumda. Ümit Özdağ bakanlık istedi. Numan (Kurtulmuş) Bey, Özdağ'ın bakanlık istediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış. Numan Bey'e "AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse destek veririm" demiş. Numan Bey de kendisine, "Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı" demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. Böylelikle bağ koptu.

* Teşkilatlara 'rehavet' uyarısı: Seçimde rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. 1 oy bile çok önemli.

* Milliyetçilik değil takiyecilik yapıyor: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı milliyetçilik değil, takiyecilik, milletim bunu yutmaz. Bunlar düne kadar terörist seviciydi. Seçim kampanyasından beri terörün desteğini aldıkça yüzü gülüyor. Bunu milliyetçilik kabul eder mi?

* 10 milyon mülteci iddiası yalan: Bu adam (Kılıçdaroğlu) yalancı, "10 milyon Suriyeli geldi, 10 daha gelecek diyor" Şu anda bizde Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 388 bin. Niye bu kadar yalancısın? Her şeyi yalan üzerine kurulu.

* Kriz tellallarına kulak asmayın: Vatandaşlarımız bu kriz tellallarının kriz söylemlerine kulak asmasın. Daha önce piyasaları hep manipüle etmeye gayret ettiler. Biz bunları hep yerinde çökerttik. Kimse şüphe etmesin, finans sistemimiz sağlam.

* Anket sonuçları lehimize: Yeni bir anket geldi. O ankette de lehimize tablo gözüküyor. Tek bir oy çok oyunları bozar ve Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açar. "Hep birlikte sandığa" diyoruz.