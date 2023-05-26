Elon Musk'ın beyin çipi projesinin insan deneyleri için onay aldığı bildirildi

BBC'nin haberine göre, Neuralink sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, beyin çipi projesinin FDA tarafından onayının "birgün birçok insana yardım etmesini sağlayacak önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Neuralink takımının FDA ile yakın işbirliği sayesinde onay alındığı, deney aşaması başvuruları için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Neuralink firması, söz konusu projeyle, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedildi.

Öte yandan uzmanlar, Neuralink'in beyin implantlarının, yaşanabilecek muhtemel teknik ve güvenlik endişeleri dikkate alınarak yapılacak ön çalışmaların daha dikkatli ve geniş kapsamlı yapılması konusunda uyarıda bulunuyor.