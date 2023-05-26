Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'ya finans sağlayan 1, terör örgütüne yardım yataklık yapan 4 ve örgüt propagandası yapan 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.