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Erdoğan: İlk turda rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İlk turda rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık. Milletimiz 323 milletvekilini tarafımıza vererek hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Şimdi Bay Kemal, parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey var mı?" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 18:19, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 18:19
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Erdoğan: İlk turda rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Halk Buluşması programında konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün bu meydanda birbirini Allah için sevenler var. Bugün bu meydanda sadece bizlerin sırrına erebileceği bir dayanışma var. Şu anda alanda resmi rakamla 90 bin, yollarda 50 bin olmak üzere 140 bin vatandaşımız mitingimize katılıyor.

7 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçen bir miting gerçekleştirmiştik. 1 milyon 700 bin kardeşimiz orada toplanmıştı. Bu tabii birilerine korku verdi ama bizlere aşk ve sevda verdi.

Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Sandığa giden her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul birincisi oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu.

İlk turda rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık. Milletimiz 323 milletvekilini tarafımıza vererek hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Şimdi Bay Kemal, parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey var mı?

Önümüzde kritik bir imtihan olan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü şekilde bu Pazar tamamlayacağız. Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Bizim bir farklılığımız var, biz Anayasa kitapçığını okur kararımızı ona göre veririz. Biz haftalar boyunca hükümetin kurulamadığı dönemlere şahit olduk. Siyasi istikrarsızlık Türkiye'ye altın değerinde yıllarını kaybettirdi. Terörün yıllarca bitirilememesinin nedeni buydu.

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