Valilikten güvenlik korucusunun silahlı saldırıya uğradığı olaya dair açıklama

"Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında, güvenlik korucusu Mustafa Erdem, özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre, olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir."

Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk belirlemelere göre, olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta, içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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