Burak Yılmaz, 37 yaşında futbolu bıraktı

Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Basın toplantısıyla vedasını açıklayan Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

4 büyük kulübün de gönlümde yeri farklıdır ama Galatasaray'da yaşadıklarım her zaman kalbimin farklı bir yerinde olacaktır. Çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle bir kariyer, böyle bir futbol yaşantısı her genç kardeşimizin hayalidir diye düşünüyorum. Allah'ıma şükrediyorum ki bana bu hayalleri nasip etti. Çok söylemek istediğim şey var. 7 yaşında Antalyaspor'un altyapısında içeri girdim. Antalyaspor'a çok teşekkür ediyorum, beni eğittiler, geliştirdiler Türk futboluna sundular. Her gencimizin hayalidir. 4 büyük kulübümüzde oynamak. Bana bu nasip oldu. 4 tane büyük çınar kulübümüze teşekkür ediyorum. Hepsinde aynı başarıları yakalayamasam da bana güvenip, bana kapılarını açmaları benim için çok değerli. Hepsini ayrı ayrı kalbimde yeri vardır.