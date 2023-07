Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan 5 helikopter ve 2 uçak ile karadan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 100 personel, 15 arazöz ve 4 su tankıyla müdahale edilerek alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Burada açıklama yapan Vali Coşkun, bazı evlerin yandığı yangında şu ana kadar ölü ve yaralının olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yangına şu an havadan 5 helikopter 2 uçakla müdahale ediliyor. Tabi buranın arazi yapısı çok engebeli sokakları çok dar olduğu için karadan müdahalede biraz zorlanıyoruz ama hem itfaiye teşkilatımız hem orman teşkilatımız güçlü bir şekilde yerden de müdahale ediliyor. Belli bir noktaya geldi; henüz kontrol altına alınmadı ama inşallah hava şartlarında bir değişiklik olmazsa 1 saate kadar kontrol altına almayı hedefliyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Şu an için can kaybımız yok, yaralanan yok çok şükür. Evlerimizde tahliye edilenler oldu. Şu an arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyorlar. Birkaç tane yanan ev söz konusu ama ilerleyen saatlerde daha net sayı ortaya çıkar. Birkaç eve sirayet etti ancak herhangi bir can kaybı ve yaralımız söz konusu değil. Arkadaşlarımızı konuyu hassasiyetle takip ediyorlar."

Bazı bağ evi sakinleri de bahçe hortumuyla evlerinin çevresindeki çalılıkları sulayarak tedbir almaya çalıştı. Ekiplerin çalışması devam ederken, yangının çıktığı bölgeye yakın noktada evi olan bir kadın, söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.