Sürekli devamsız öğrenciler, sorumluluk sınavlarına nasıl girebilir mi, sınav komisyonu kurulabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 12.09.2023 tarih ve 83717432 sayılı görüş yazısında; "Yönetmeliğin 58'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde; "Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı halde okula veya sınavlara katılımları sağlanamayan öğrenciler, sorumluluk sınavına girmek istediklerine dair yazılı taleplerini kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar bildirmeleri halinde sorumluluk sınavı planına dahil edilir." hükmü bulunmaktadır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; sürekli devamsız öğrencilerin sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar sorumluluk sınavına girmek istediklerine dair yazılı talepleri olması halinde sorumluluk sınavı planına dahil edilecekler. Dolayısıyla dilekçe verilmeyen derslerden sorumluluk sınav komisyonu da kurulamayacaktır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR