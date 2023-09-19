Dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.

Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.

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